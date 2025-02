L'Université de Corse ouvre les 2e et 3e années de médecine à partir de 2025

Longtemps attendue, l’ouverture de la deuxième année de médecine à l’Université de Corse est enfin une réalité. Suite à son audition mardi 11 février 2025, l’établissement a obtenu, à l’unanimité, l’avis favorable du Conseil National de l’Enseignement Supérieur et de la Recherche pour lancer la deuxième année du Diplôme de Formation Générale en Sciences Médicales dès la rentrée de septembre 2025, puis la troisième année en 2026. Cette décision marque l’aboutissement d’un long processus, entamé en 2004, et permet aux étudiants corses de réaliser l’intégralité de leur premier cycle de médecine à Corte.



Dès la rentrée prochaine, l’Université proposera 41 places pour la deuxième année du DFGSM . Les étudiants qui choisissent la médecine pourront poursuivre leur parcours à Aix-Marseille Université en quatrième année. Les autres spécialités, comme la pharmacie, la maïeutique, ou l’odontologie, continueront de suivre leur cursus dans les universités partenaires.



Cette avancée est le fruit de la collaboration entre l’Université de Corse, Aix-Marseille Université et les hôpitaux de l’île, notamment les Groupements Hospitaliers de Territoires de la Haute-Corse et de la Corse-du-Sud, qui permettront aux étudiants de réaliser leurs stages en milieu hospitalier. Dans un communiqué, l’Université de Corse se félicite de cette décision qui répond à un double enjeu : "Nous avons l’ambition d’offrir à nos étudiants des études de santé de qualité, tout en contribuant à lutter contre la désertification médicale en Corse. Cette ouverture est une réponse à la demande croissante d’une formation complète sur l’île."



Depuis 2004 plus de 500 étudiants ont réussi à passer ce cap, dont 167 ont obtenu leur diplôme d’État. Parmi eux, 44 médecins généralistes et 36 spécialistes exercent aujourd’hui sur l’île, renforçant l’offre de soins sur le territoire. "L’ouverture complète du cycle de médecine à l’Université de Corse est donc un pas décisif pour l’avenir de la formation en santé en Corse, permettant aux jeunes insulaires de se former localement et de participer activement à la lutte contre le manque de professionnels de santé." conclut le communiqué