Universités de Corse et d’Aix Marseille : une convention pour structurer les études médicales sur l'ile

C’est une cérémonie empreinte de solennité qui s’est tenue ce jeudi après-midi dans l’amphithéâtre Landry de l’Université de Corse, à l’occasion de la signature officielle du partenariat avec Aix-Marseille Université, actant l’ouverture du premier cycle complet des études de santé à Corte. Cette convention vient formaliser un partenariat déjà ancien entre les deux institutions, et permettra, dès la rentrée prochaine, à 41 étudiants d'entamer leur deuxième année de médecine sur l’île, avant de rejoindre Aix-Marseille pour la suite de leur cursus.



À la tribune, les présidents Dominique Federici et Éric Berton étaient entourés des doyens Georges Leonetti (Faculté des Sciences Médicales et Paramédicales d’AMU) et Jérémie Santini (Faculté des Sciences, Techniques et Santé de l’Université de Corse). Avant de parapher la convention, Dominique Federici a rappelé, avec émotion, une page fondatrice de l’Université : « Il s’agit d’un véritable tournant dans la vie de notre université (…) Je vais remonter jusqu’en 2004, où nous ouvrions pour la première fois la première année de médecine à l’Université de Corse. Je tiens à remercier mon prédécesseur, le professeur Antoine Aiello, qui tenait absolument à concrétiser ce projet. Je veux également associer à cet hommage le professeur Dall’Ava-Santucci et Pierre Tomi, alors vice-président chargé de la formation ».



Une ouverture initialement rendue possible grâce au soutien des universités d’Aix-Marseille, de Paris Descartes et de Nice Sophia-Antipolis : « Ainsi, les 66 premiers étudiants en médecine pouvaient effectuer leur rentrée », a rappelé le président.



Dominique Federici s’est félicité de ce « nouveau pas franchi avec ce premier cycle complet de trois ans, qui permettra aux étudiants de bénéficier d’une formation de qualité, tout en limitant leurs frais de scolarité et de déplacement ». Il a également salué la mobilisation des équipes d’AMU, « les professeurs d’université praticiens hospitaliers, qui ont travaillé avec nos enseignants pour construire la deuxième et la troisième année de médecine à Corte ».



Mais pour aller plus loin, l’Université de Corse devra, selon lui, franchir une nouvelle étape : « Nous avons besoin d’un CHU, condition sine qua non pour déployer une formation complète en médecine. Nous allons continuer à gagner en expérience, à développer nos activités de recherche, et à faciliter, à terme, l’ouverture d’un CHU en Corse », a-t-il affirmé.



De son côté, Éric Berton a souligné l’importance symbolique et stratégique de ce partenariat : « Les enseignants sont heureux de venir soutenir l’université sœur. Pour moi, qui ai des origines corses, c’est aussi d’une importance capitale d’aider à former des étudiants sur l’île. Nous avons beaucoup de collaborations avec Corte, et permettre aux jeunes Corses de rester sur place plus longtemps allait de soi ».



Présent également, le maire de Corte, le Dr Xavier Poli, s’est réjoui de cette signature : « C’est une très bonne chose pour l’Université, pour la ville, et pour la Corse dans son ensemble. Cela permettra aux étudiants de poursuivre leur premier cycle sur place. C’est une avancée significative. En espérant que ces futurs médecins s’installent en Corse, car c’est aussi l’objectif de cette convention. Et Dieu sait si nous en avons besoin ».



La cérémonie s’est conclue par la traditionnelle cérémonie des choix, moment fort et symbolique pour les étudiants et leurs familles. Cette année, l’émotion était d’autant plus palpable qu’elle marquait « la première fois que les étudiants en médecine poursuivront leur deuxième année à l’Université de Corse ».