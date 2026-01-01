Levie - Une caserne rénovée pour consolider le secours de proximité en Alta Rocca

Porté par le Service d’Incendie et de Secours du Pumonte (SIS 2A), avec le soutien de la commune de Levie, le projet s’inscrit dans une politique globale de modernisation des centres de secours, comme récemment avec la construction de la caserne de Pianottoli-Caldarello. Pour le lieutenant Denis Derudas, chef de centre, cette caserne « n’est pas seulement un lieu de travail, c’est un refuge entre chaque intervention, notre seconde maison ». Selon lui, cette réhabilitation était « vitale pour le rural », notamment en vue d’encourager les aspirations de sapeurs-pompiers volontaires. Car, complète, le colonel Gauthier Carra, directeur du SIS 2A, « on ne peut pas attirer des sapeurs-pompiers volontaires sans leur offrir des conditions de travail correctes ».
Concrètement, les travaux ont permis la création d’une mezzanine sur la quasi-totalité des remises véhicules, ce qui a offert aux sapeurs-pompiers de nouveaux espaces adaptés aux besoins opérationnels et à la vie en caserne : couchages, vestiaires adaptés à la mixité, locaux de vie modernisés, espaces dédiés au sport et à la formation... Une évolution saluée par l’adjudant-chef Antoine-Michel Giacomoni, président de l’amicale des sapeurs-pompiers de Levie, pour qui le centre dispose désormais « d’une caserne fonctionnelle ».
L’opération représente un investissement global de 385 000 euros, dont 100 000 euros financés par la commune. Durant les travaux, la Communauté de communes de l’Alta Rocca avait assuré la continuité du service en mettant à la disposition du SIS 2A des installations provisoires.
Niché au coeur de l’Alta Rocca, le centre d’incendie et de secours de Levie couvre huit communes et plus de 2 000 habitants. D’autres projets structurants sont en cours à l’échelle de la Corse-du-Sud, comme la réhabilitation et l’extension de la caserne de Bucugnà (livraison prévue cette année), la modernisation de la base opérationnelle de Campo Dell’Oro (pour 2026 également), ainsi que la construction des casernes de Pietrosella et de Piana (2027), avec un objectif commun : garantir un service public de secours efficace et de proximité sur l’ensemble du territoire, y compris dans les zones rurales et de montagne.
