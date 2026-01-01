Levie - Une caserne rénovée pour consolider le secours de proximité en Alta Rocca

L’opération représente un investissement global de 385 000 euros, dont 100 000 euros financés par la commune. Durant les travaux, la Communauté de communes de l’Alta Rocca avait assuré la continuité du service en mettant à la disposition du SIS 2A des installations provisoires.



D'autres projets en cours de finalisation



Niché au coeur de l’Alta Rocca, le centre d’incendie et de secours de Levie couvre huit communes et plus de 2 000 habitants. D’autres projets structurants sont en cours à l’échelle de la Corse-du-Sud, comme la réhabilitation et l’extension de la caserne de Bucugnà (livraison prévue cette année), la modernisation de la base opérationnelle de Campo Dell’Oro (pour 2026 également), ainsi que la construction des casernes de Pietrosella et de Piana (2027), avec un objectif commun : garantir un service public de secours efficace et de proximité sur l’ensemble du territoire, y compris dans les zones rurales et de montagne.