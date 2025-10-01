Les pompiers disposent d'un nouveau centre de secours, à Pianottoli

Il est près de 19 heures, samedi à Pianottoli, quand la sirène de l’ancienne caserne retentit une dernière fois. Implantée en 1978 dans la commune, « cette caserne, on la considérait comme notre deuxième maison, elle restera à jamais dans nos mémoires », a salué Nicolas Giuseppi, le chef de centre ému. Mais elle avait fait son temps, étant notamment trop petite (60 m² habitables) pour accueillir, au quotidien, ses trente-six sapeurs pompiers volontaires. « Elle n’était plus adaptée aux usages modernes », a pointé Gilles Giovannangeli, représentant de la Collectivité de Corse qui a contribué à hauteur de 80 % (*) pour qu’une nouvelle caserne soit construite, un peu plus loin, sur un terrain de 6 000 m² viabilisé par la municipalité.



Plus de 400 interventions l'an dernier



Cette nouvelle caserne est huit fois plus grande (525 m2) que l'ancienne. Idéalement située à l’entrée du village (côté Bonifacio), elle permettra aux pompiers de partir aisément sur leur secteur d’intervention qui va de Monacia d’Aullène à Figari, ce qui représente une surface à couvrir de 18 000 hectares : « Ce vaste territoire présente des défis de sécurité importants : l'aéroport de Figari, pôle économique vital, un littoral touristique très fréquenté pendant la saison estivale et un axe routier principal desservant le sud de l'île », souligne le SIS 2A dans son communiqué de presse. L’an dernier, plus de 400 interventions ont été comptabilisées au départ de Pianottoli-Caldarello.



Le SIS 2A a eu entièrement la main sur le projet : « Il correspond à nos besoins opérationnels » confirme Véronique Arrighi, sa présidente. Construit de plain-pied, le nouveau centre a été pensé pour garantir la meilleure réactivité possible, « avec de nombreuses cloisons vitrées qui ont été installées, côté garage, pour avoir une vue sur les départs », souligne l’architecte, François Campana. S’ils n’entendront plus retentir la vieille sirène de leur ancienne caserne, les sapeurs-pompiers de Pianottoli seront désormais informés d’une alerte par un diffuseur sonore, quelle que soit la pièce dans laquelle ils se trouvent. Certaines de ces pièces ont été dédiées pour le couchage des hommes, comme des femmes, quand les précédents locaux ne permettaient pas de mixité. « Avant, on ne pouvait pas non plus loger de renforts à la caserne, notamment l’été en cas de risque incendie. Ce ne sera plus le cas », apprécie Nicolas Giuseppi.

