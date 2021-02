Les soldes à Bastia : un bilan en demi-teinte

Les rues de Bastia ne sont pas vraiment pleines ce 10 février après-midi alors que débute la 3et avant-dernière semaine des soldes. Les boutiques non plus. Elles annoncent pourtant des rabais de plus de 70% sur leur ancienne collection avant de laisser place à la nouvelle. Des soldes qui ont été décalées en ce début d'année ( lire ici ).« C’est une année tellement particulière, nous confirme Santa Cervoni de la boutique Di Piu, entre le décalage des dates et le Covid. Je ne suis pas sûre que ce report au 20 janvier a finalement eu un impact positif. On espérait rattraper début janvier une partie du manque à gagner de 2020. Mais ça n’a pas été le cas… » Elle continue : « Les clients attendaient cette période de démarque, comme chaque année. On a bien lancé quelques soldes privées un peu avant, pour privilégier notre clientèle de fidèles. Mais les chiffres ne sont pas au rendez-vous. »D’autant plus que la crise sanitaire n’arrange rien. Certaines livraisons ont été annulées, les collections sont moins fournies : « Et on doit voir certains produits en visio avant de commander, les showrooms en présentiels étant annulés pour le moment. Ce n’est pas évident pour choisir. Après, les fournisseurs ont joué le jeu, ils ont été plus souples sur les commandes et les conditions. »Bien décidée à ne pas baisser les bras, l’association des commerçants bastiais a lancé l’an dernier un site internet dédié : Compru In Bastia.com « Une belle initiative, précise Santa Cervoni, mais elle est trop récente pour voir les retombées. Nos clients n’ont pas encore l’habitude. Ils aiment bien venir en boutique, essayer les vêtements. Sur place, on peut toujours s’arranger, via un écran, c’est plus compliqué. » Elle reconnaît pourtant le rôle d’internet « et particulièrement d’Instagram. Ce réseau social est efficace, on met les photos de nos produits et on sent un engouement immédiat. »Elle conclue : « Rien ne remplace la boutique. A Bastia, on travaille surtout en local avec nos habitués, le passage est très rare. Mais on vend mieux quand nos collections sont exposées en extérieur. On a d’ailleurs décidé d’organiser une mini-braderie de trois jours ce week-end avant la fin des soldes. On espère rattraper un peu cette période de démarque qui n’a pas été à la hauteur de nos attentes. »