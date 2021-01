Le chiffre du jour : 4 semaines

Les soldes commencent habituellement début janvier mais Covid-19 oblige, elles ont eu droit à un bouleversement de calendrier. L’État a cédé à un collectif de commerçants qui réclamait ce démarrage plus tardif, dans l’espoir de rattraper début janvier une partie du manque à gagner sur l’année 2020. Les soldes d’hiver ont donc été repoussé pour débuter ce mercredi 20 janvier et durer jusqu’au 16 février, soit 4 semaines, 28 jours en tout. Une offre commerciale qui concerne l’ensemble des départements métropolitains, Corse inclue, ainsi que la Guadeloupe et la Martinique, sachant que des dates spécifiques s’appliquent à la Guyane, la Réunion ou encore Saint-Pierre et Miquelon.

La crise sanitaire avait déjà bouleversé en juillet dernier cette opération commerciale chère aux consommateurs. Les soldes d'été 2020 avaient fait l'objet d'un report pour permettre aux commerces de vendre leurs produits sans réduction de prix, pendant plusieurs semaines, afin de pouvoir reconstituer leur trésorerie après la période de fermeture due au confinement.



Centre ville

Depuis hier, sur l’artère centrale de Bastia, les boutiques du boulevard Paoli se sont parées de leurs plus belles couleurs afin d’annoncer des rabais allant de 30 à 70% pour certaines enseignes (voir photos). Les commerçants bastiais eux aussi durement touché par la crise sanitaire et dans l’obligation de fermer à 18h pour cause de couvre-feu, espèrent rattraper un peu de leur chiffre d’affaire annuel et faire place nette pour les prochaines collections. En espérant qu’un confinement ne vienne pas tout gâcher dans les jours à venir…