Les sapeurs-pompiers de Calvi se mobilisent pour Inseme

L’amicale des sapeurs-pompiers de Calvi organise ce samedi 4 février sa traditionnelle soirée musicale à la caserne. Une soirée festive et conviviale agrémentée de pulenda et de figatellu autour d’un comptoir et animée par I Chjami Aghjalesiet les Coco Pop’s, au profit de l’association Inseme.

"Cette année, l’amicale des sapeurs-pompiers de Calvi a décidé d’organiser se traditionnelle soirée de début d’année au profit de l’association Inseme. Notre but c'est d’aider nos amicalistes que ce soit dans le social, par l’entraide que l’on peut leur apporter durant un coup dur, par exemple pour les séjours sur le continent pour une maladie notamment, mais également pour améliorer leurs vies dans nos locaux en achetant du matériel" explique Pierre Agostini, président de l’amicale des sapeurs-pompiers de Calvi.



Mais les actions des sapeurs-pompiers ne s’arrêtent pas là, elle aide également des associations qui sont d’utilité publique comme Œuvres des Pupilles pour laquelle l’amicale a reversé des fonds récoltés lors des festivités du 8 décembre ou encore Inseme. "Depuis 2020, juste avant les restrictions sanitaires, les festivités ont lieu à la caserne pour moderniser un peu. Cette année, nous avons misé sur deux groupes. I Chjami Aghjalesi en première partie et Coco Pop’s pour continuer la soirée et tous les bénéfices seront reversés à Inseme ". La soirée commencera à 19h.



À 21h Auta lieu le premier concert des Chjami Aghjalesi et à partir de 23h, les Coco Pops. "Nous tenons à remercier notre direction qui a accepté que l’on organise les festivités et nos partenaires qui ont été généreux, ce qui nous a permis de prendre deux prestataires. Il y a un véritable soutien collectif en rapport avec cette soirée caritative. Les amicalistes et adhérents sont également très présents pour l’organisation entre les préparatifs et le déroulement de la soirée. Il y a un véritable esprit collectif et de cohésion chez tous les pompiers professionnels et volontaires de la caserne, c’est ce qui est porteur pour notre amicale, qui compte aujourd’hui 80 adhérents, tous les agents en fait.", termine Pierre Agostini.