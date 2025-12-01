Les jeunes châtaigniers de Bocognano prêts à prendre racine

« De notre point de vue, il faut coupler cette replantation avec la régénération des anciennes châtaigneraies, c’est-à-dire faire en sorte qu’elles soient plus productives en les nettoyant, les élaguant, en faisant en sorte qu’elles aient une nouvelle vie », pose-t-il en appuyant sur l’important symbole que représente toujours cet arbre fort. « C’est un arbre totem en Corse. Chacun d’entre nous peut y rattacher quelque chose. Derrière le châtaignier il y a toute une culture, tout un pan de notre histoire qui est important. Communiquer sur le châtaignier c’est communiquer aussi sur une Corse qu’on veut voir se développer au même titre que nos plants de châtaigniers », souffle-t-il, « Pour nous, il était important d’être à la pointe du combat car le foyer rural de Bocognano, depuis la création de la foire, a été catalyseur de la renaissance de la castanéiculture. Dès le début on s’est battu pour que la châtaigne revive ».



Préparer l’avenir



Dans la même ligne, Achille Martinetti, le maire de Bocognano, insiste sur l’importance de cette démarche pour l’avenir de la châtaigneraie corse. « C’est essentiel pour la Corse que ce type d’expérience se développe. C’est la seule action qui permette de sauver la châtaigneraie et de lui trouver une vocation future, économique et pourquoi pas environnementale. Il faut préparer l’avenir », martèle-t-il, « Pour notre part, notre action a commencé il y a vingt ans. Produire des plants de châtaigniers en conservant au maximum toutes les variétés, c’est garantir la richesse de notre patrimoine. La diversité compte : chaque châtaigne, chaque variété a sa fonction, certaines pour la farine, d’autres pour la confiture ».

