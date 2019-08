Les insolites de l'été : installée à Calenzana elle va récupérer dans la Drôme sa chatte Chanel, perdue un mois plus tôt

Rédigé par (Jean-Paul-Lottier) le Lundi 19 Août 2019 à 08:50

L'histoire est racontée par notre confrère du Dauphiné Libéré. Grâce à l'application PetAlerte, Isabelle Friboulet qui demeure à Calenzana a retrouvé "Chanel", petite chatte aux trois couleurs, âgé de 10 ans, perdue un mois plus tôt sur une aire d'autoroute au niveau de Portes-lès-Valence dans la Drôme alors qu'elle déménageait pour la Corse. C'est sa belle-fille qui avait posté une annonce sur PetAlerte pour signaler la disparition. Un mois plus tard, la bonne nouvelle à laquelle Isabelle ne s'attendait plus, est arrivée. Chanel était toujours à Portes-lès-Valence, elle s’était réfugiée dans le garage d’une jeune fille, et par chance, sa voisine avait vu l'annonce sur PetAlert !

Aujourd'hui, Chanel vit heureuse auprès de ses maîtres à Calenzana. Et, promis, juré, elle ne recommencera pas!!!

A la une | L'actu régionale | Faits divers | Société | Justice | Economie