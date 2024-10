Calenzana : Le collectif U Campianellu alerte sur les dangers environnementaux d'une casse automobile

En Balagne, un collectif composé des habitants, agriculteurs et commerçants de la ligne droite de la plaine de Calenzana, monte au créneau pour dénoncer l'impact écologique de la casse automobile située en amont du ruisseau du Campianellu "Cette casse ne respecte pas les normes actuelles, qu'elles soient européennes ou françaises, comme la directive 2000/53/CE ou le décret n°2003-727", déclare Serge Ricco, membre du collectif.



Les inquiétudes portent principalement sur les polluants dangereux qui seraient déversés dans les sols, à proximité du ruisseau du Campianellu, une voie d’eau qui alimente la Figarella et la nappe phréatique. "Cette casse pollue nos sols avec des produits toxiques : acides de batterie, hydrocarbures, éclats de verre, métaux lourds... Et tout finit dans le ruisseau", s’insurge Ricco, soulignant l’enjeu écologique que représente ce site.

La casse, reprise en 2022, détient un agrément de démolisseur de véhicules hors d’usage (VHU) conformément à l’arrêté du 15 mars 2005. Toutefois, le collectif dénonce l’héritage lourd laissé par l’ancienne gestion. "Pendant plus de 20 ans, des centaines de voitures non dépolluées ont été stockées sur de la terre battue. Le sol est imprégné de liquides dangereux. Les véhicules étaient empilés sur plusieurs niveaux, certains accidentés et endommagés", explique Serge Ricco, qui affirme avoir fait constater cette situation par un huissier à l’époque.