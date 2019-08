Les insolites de l'été : deux plages corses où trouver le plus de célibataires

Rédigé par (Jean-Paul-Lottier) le Lundi 5 Août 2019 à 08:41

L'été est la saison de belles rencontres pour les célibataires. Qui dit été, dit vacances, dit plage et peut être amour... ! L'appli de rencontre Happn a dévoilé les plages où se trouvent le plus de célibataires la Corse a sa place dans ce Top 15 des endroits les plus sea, sun... and sex !.

L'actualité | Politique | Football | Sports | Culture | PAROLES | I santi | L'anniversari | Diaspora | iPhone | Avis de décès | Carta Bianca | A Table ! Les recettes des lecteurs | Les insolites de l’été | Tocc’à voi