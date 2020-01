Les gros lots du loto du FC Balagne remis au stade Jacques-Ambrogi

Ce mercredi 8 janvier, les gros lots remportés lors du loto Inter-Bars de Balagne ont été remis au vainqueurs au stade Jacques-Ambrogi, par les jeunes joueurs du FC Balagne

La grande gagnante de ce jeu, qui s'est déroulé sur toute la micro-région, est Brigitte Marcel qui a gagné une voiture d'une valeur de 12 000€.

" Je suis hyper heureuse. Ça sert le cœur. C'est la toute première fois que je joue au loto Inter Bar. J'ai acheté un seul carton à 20€".

Le 2ème gros lot, le scooter d'une valeur de 3 000€ a été remporté par Paulette Poli.





" Ce loto est un moment très important pour le club. Il clôture l'année et il permet de fédérer tous les balanins, les dirigeants du comité directeur et les bénévoles. Chaque année, après avoir réglé les frais d'organisation du loto, il nous reste un peu d'argent pour les caisses du club. Nous avons fait 24 000 € de chiffre d'affaire. Nous avons un peu plus de 15 000€ d'achat de lots mais nous avons eu de nombreux dons qui contribuent au bon fonctionnement et à la réussite de cet événement. Une fois tout payé il reste pour le.club, 8 000 à 9 000€" précise Marc Carlotti dirigeant du FCB.

Le loto s'est déroulé le 26 et 29 décembre et le 1er janvier en direct sur Radio Calvi Citadelle et Radio Balagne.