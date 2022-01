Les écharpes des supporters du Sporting sèchent au soleil de Toga

Suite aux différentes parutions effectuées ces dernières heures autour du dépôt d’écharpes du Sporting Club de Bastia à la déchetterie de l’Arinella, le club tient à communiquer et éclaircir certains points.

Depuis le début du mois de décembre, de nombreuses écharpes qui n’ont pas été récupérées par leurs propriétaires ont subi de fortes détériorations notamment suite à plusieurs dégâts des eaux engendrés par un défaut de stockage pour lequel le club plaide coupable.

L’état général et la qualité ayant été endommagés, il n’était pas envisageable de remettre ces écharpes à leurs propriétaires ou même d’effectuer une distribution gratuite. Concernant les abonnés qui n’auraient pas récupérer leur écharpe, le club les invite à se présenter en boutique afin de communiquer leur adresse postale pour un envoi de leur écharpe. Pour les personnes ne pouvant se déplacer, un lien de commande sera communiqué dans les prochains jours.



Conscient que certaines images aient pu choquer, le club présente ses excuses et fera tout son possible pour que cela ne se reproduise plus à l’avenir.



FORZA BASTIA !