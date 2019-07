Les baignades corses de bonne qualité à 99,5%

Avec les grosses chaleurs parfois caniculaires que la Corse connaît, la baignade reste un plaisir et une activité quasi quotidienne pour les résidents et les touristes. L’Agence régionale de Santé est donc particulièrement vigilante quant à la qualité des eaux. Cette mesure de contrôle est très importante lorsque l’on sait qu’il y a 224 zones de baignades dans l’île dont 54 en rivières et lacs et 170 en mer. Entre juin et septembre, l’ARS effectue donc entre 2 et 4 contrôles par mois.

L’eau en Corse reste d’une qualité exemplaire avec un taux de 99,5% de conformité aux exigences européennes, a détaillé Josselin Vincent, responsable santé et environnement à l’ARS de Corse du Sud. La baignade est un moment de détente mais aussi de confiance. Il y a des zones de meilleure qualité que d’autres concernant les critères. Si on note 92,9% des eaux en mer d’excellente qualité, les eaux douces n’ont un taux que de 47,2%. Les zones d’eaux douces sont plus vulnérables plus on descend la rivière et lorsque le niveau de celle-ci baisse. Par exemple, on surveille particulièrement la rivière du Cavu ».