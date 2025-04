Ghisonaccia : un hôpital de jour ouvrira début 2026 pour améliorer l’accès aux soins de proximité

C’est une « avancée majeure », dans un territoire encore considéré comme un désert médical. D’ici début 2026, un hôpital de jour va ouvrir ses portes au Spaziu San Michele, à Ghisonaccia. Fruit d’un contrat local de santé conclu fin 2023 entre l’Agence Régionale de Santé Corse (ARS) et les élus du territoire, cette démarche permettra d’améliorer l’accès aux soins des habitants de la Plaine Orientale. Le territoire étant en effet l’une des régions de l’île les plus éloignées des établissements hospitaliers.« Cette structure de santé sera essentielle car sur la Plaine orientale nous sommes dans une zone déficitaire. Nous nous trouvons à un peu plus d’1h30 de route de l’hôpital Bastia lorsque l’on part de Ghisonaccia et à plus de 2 heures lorsqu’on part de certains villages », appuie le maire de Ghisonaccia et président de l’intercommunalité Fium’Orbu-Castellu, Francis Giudici.« Ce projet part de loin », rappelle-t-il par ailleurs, « Au départ, nous avions créé un collectif d’usagers et d’élus du Fium’Orbu, u Culletivu per a saluta in Piaghja Urientale, pour demander la création d’un hôpital de proximité - une revendication toujours d’actualité – et la mise en place d’autres structures relatives à la santé ». De premières avancées avaient été obtenues avec l’installation d’une antenne du SMUR (Structure Mobile d’Urgence et de Réanimation) à Ghisonaccia en 2010, puis l’ouverture d’une maison médicale de garde au Spaziu San Michele au cours de l’été dernier . « Dans le cadre du contrat local de santé que nous avons lancé pour réfléchir aux problèmes sanitaires, nous avons aussi obtenu l’organisation de consultations avancées de spécialistes l’hôpital de Bastia, qui se tiennent dans ces mêmes locaux que la commune de Ghisonaccia met à disposition », ajoute Francis Giudici en se félicitant : « Ces consultations marchent très bien. Nous avons même des gens qui viennent de la région de Porto-Vecchio ou de Moriani. Cela montre qu’il y a véritablement un besoin ».« Ces consultations avancées permettent par exemple de préparer des hospitalisations avec des anesthésistes ou des chirurgiens. Cela évite quand même pas mal de déplacements, et assure de la sécurité en proximité », note de son côté la directrice générale de l’ARS Corse, Marie-Hélène Lecenne, en indiquant que ce dispositif devrait continuer de se développer. « Nous allons prochainement avoir un appui complémentaire notamment d’un cardiologue. Par ailleurs, un échographe a récemment été installé sur place pour les consultations gynécologiques », dévoile ainsi Francis Giudici.Grâce à un partenariat entre l’ARS, le Groupement Hospitalier de Haute-Corse – qui regroupe les hôpitaux de Corte et Bastia - qui gérera la structure, et la communauté des communes du Fium’Orbu Castellu, le nouvel hôpital de jour viendra donc compléter ce dispositif de soins de proximité, toujours dans ce même bâtiment communal. « On ne peut pas reproduire tous les plateaux techniques dont on dispose à Ajaccio et Bastia partout, mais il était important pour nous qu'il y ait un relais en amont et en aval des plateaux techniques », souligne Marie-Hélène Lecenne, « Nous allons donc créer un hôpital de jour de médecine et un hôpital de jour de soins de suite et de réadaptation (SSR). Après un séjour hospitalier, cela permettra aux patients d’avoir une structure de soins de suites à proximité, et donc de permettre un retour à domicile dans une plus grande sécurité ».Pour créer les 5 lits de médecine et de 10 lits de SSR qui occuperont les quelques 400 m2 de l’hôpital de jour, quelques aménagements doivent au préalable être réalisés dans le bâtiment communal. « Il va falloir modifier certaines cloisons et refaire les sols », détaille Francis Giudici en annonçant qu’un appel d’offres va être lancé au cours des prochains jours. « Les travaux devraient ensuite débuter en septembre pour une réception dans la première quinzaine de décembre et une ouverture dans la foulée », complète-t-il. Le coût des travaux est pour sa part estimé à 800 000 euros.« Cet hôpital de jour permettra de désengorger les hôpitaux de Bastia et Corte, avec toutes sortes de soins qui seront exercés dans cette structure. À terme, nous espérons toutefois pouvoir avancer sur la création d’un hôpital de proximité d’une dizaine de lits afin de compléter le dispositif », glisse encore le maire de Ghisonaccia.