Ghisonaccia : la Maison médicale de garde ouvre ses portes ce weekend

À partir du samedi 3 août (après-midi), les quelque 4 600 habitants de la commune de Ghisonaccia et ceux la région pourront se rendre dans ce cabinet installé dans l'enceinte de l'espace Michel et situé à proximité de la caserne des pompiers. Dans le cadre d'horaires définis (samedi après midi et dimanche toute la journée), les patients auront alors l'assurance d'être reçus par l'un des sept médecins ayant pris part au projet. Ces derniers se relaieront pour assurer des gardes chaque week-end et jours fériés. « La première garde sera conduite par le docteur Lucile Bochu, médecin de la commune », assure François Benedetti, président de l'association des médecins, créée pour mettre cette permanence sur pied. « On a réussi à convaincre des médecins de s'unifier et de sortir de leur structure privée du cabinet médical pour assurer la continuité du service public », se félicite-t-il. Pour lui, cette initiative est d'autant plus importante qu'elle permet de se détourner de la financiarisation de la profession : « Notre seul et unique rôle doit être de venir en aide à la population. »



En se réunissant dans un seul et même lieu, les médecins permettent aux patients de savoir vers quelle structure se tourner en cas de problème de santé. « Il n'est plus question de trouver un cabinet de garde, quand il y en a un… La maison médicale de garde centralise les besoins et désengorge, de fait, les urgences, déjà saturées », pointe le médecin. De plus, par sa position géographique, cette maison médicale de garde permet de faire le lien rapidement avec les pompiers et le SMUR (Structure mobile d'urgence et de réanimation), installés juste à côté.