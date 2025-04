Modernisation des hôpitaux en Corse : l’ARS a mobilisé 188 millions d’euros entre 2019 et 2025

D’Ajaccio à Bastia, en passant par Porto-Vecchio et Ghisonaccia, entre 2019 et 2025, l’Agence Régionale de Santé de Corse (ARS) a investi 188 millions d'euros pour moderniser les établissements de santé de l’île. Afin de renforcer la qualité des soins, des équipements essentiels tels que des scanners et IRM ont ainsi été financés.Dans l’objectif d’améliorer la prise en charge des patients, ces financements ont également permis le lancement de projets concrets, comme la création d’un nouveau service de cancérologie installé récemment dans les locaux de l’hôpital de la Miséricorde à Ajaccio, qui sera rejoint par le service de radiothérapie qui quittera Castelluccio d’ici la fin de l’année.Pendant ce temps, du côté de Bastia, le projet de reconstruction de l’hôpital, acté au cours de l’été dernier, est entré dans la phase de déclaration d’utilité publique qui va être lancée dans les semaines à venir. « Mais l'actuel hôpital va devoir encore fonctionner sur ce site de Falconaja pendant plusieurs années. Et il y a donc lieu de prévoir quand même des opérations d'investissements en parallèle sur le site actuel, qui sont bien sûr d'une envergure ajustée », souligne Marie-Hélène Lecenne, la directrice générale de l’ARS. Dans cette optique, fin 2024, un projet d’extension et de réhabilitation des urgences a été a validé. D’un montant total de 2 millions d’euros, le chantier qui devrait débuter début 2026 permettra la réorganisation du service à l’horizon de l’été 2027.Dans la même ligne, du côté de Porto-Vecchio, les urgences de la clinique de l’Ospedale sont également en pleine rénovation . « Nous nous sommes rendus compte que les circuits patients n’étaient pas adaptés, notamment l’été où l’activité est très intense dans ces urgences », indique la directrice générale de l’ARS en ajoutant : « Avec la direction de la clinique, nous avons donc décidé qu'il y avait lieu de conduire une opération d'investissement pour réhabiliter ces urgences afin de permettre un réaménagement de tout le circuit patient. De la prise en charge à l'accès à l'imagerie, il y aura une nouvelle distribution des services du plateau technique pour mieux répondre au circuit patient ». D’un montant d’un million d’euros, ce chantier devrait être terminé avant l’été.Enfin, afin de renforcer la proximité des soins pour la population de la Plaine Orientale qui doit encore souvent faire plusieurs dizaines de kilomètres pour avoir accès à une structure de santé, l’ARS a également contribué à la création d’un hôpital de jour à Ghisonaccia qui devrait ouvrir ses portes d’ici la fin de l’année. Un projet d’un montant de 800 000 euros, conduit en partenariat avec les élus du territoire qui permettra de couvrir les besoins en médecine et en soins de réadaptation. « Brique par brique, nous sommes en train d’accroitre l’offre de santé de la Plaine Orientale de manière adaptée », insiste-t-elle en pointant également l’ouverture d’une maison médicale de garde au cours de l’été dernier.