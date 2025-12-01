CorseNetInfos
Corse Net Infos - Pure player corse
Corse Net Infos Corse Net Infos
CorseNetInfos
Per voi, incù voi in ogni locu - l’info corse en libre accès
CorseNetInfos
Désignez votre personnalité corse de l'année 2025 31/12/2025 Un circuit auto-moto « vert » en Corse, l’ambitieux projet d’avant-garde d’un Porto-Vecchiais 28/12/2025 ​City Trail Impérial d’Ajaccio : Nicolas Santini au sommet de la nuit ajaccienne 28/12/2025 Luri : une voiture sur le toit 28/12/2025

A màghjina - U spettru di Brocken in Bavella


le Dimanche 28 Décembre 2025 à 07:25

" Comme une apparition inattendue en un chemin de montagne gardé par la brume, le spectre de Brocken s'est laissé entrevoir à Bavella. Était ce vraiment un fantôme silencieux dans le brouillard, ou bien mon ombre debout dans ce halo étrange, presque sacré, couronné de soleil ? Un phénomène physique lumineux pour une image pourtrant énigmatique..." nous écrit Patrick Nicolaï.
Si vous aussi, vous avez capturé un cliché, une photo que vous avez vous-même réalisée, mettant en valeur votre village ou un coin de Corse, partagez-le avec nous. Envoyez-le à l’adresse : corsenetinfos@gmail.com. Cliquez sur l’image pour en apprécier toute la beauté.







CorseNetInfos
Facebook Twitter X YouTube Instagram
© 2025 corsenetinfos