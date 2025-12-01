A màghjina - U spettru di Brocken in Bavella
" Comme une apparition inattendue en un chemin de montagne gardé par la brume, le spectre de Brocken s'est laissé entrevoir à Bavella. Était ce vraiment un fantôme silencieux dans le brouillard, ou bien mon ombre debout dans ce halo étrange, presque sacré, couronné de soleil ? Un phénomène physique lumineux pour une image pourtrant énigmatique..." nous écrit Patrick Nicolaï.
