Municipales 2026 - Paul-Félix Benedetti confirme sa candidature à Sartene

Il l'avait laissé plus ou moins entendre. Ce samedi matin il l'a officiellement annoncé : Paul-Félix Benedetti, leader de Core in Fronte dont il le président de groupe à l'asemblée deCorse où il siège comme,conseiller territorialsera candidat à l'élection municipale de Sartene des 15 et 22 mars prochain.

Il s'est déclaré devant la presse et a confirmé sa démarche sur les réseaux sociaux entouré d'une partie de ses colistiers qui rassemblent des des nationalistes, des figures de gauche, et des personnalités locales





"Je suis candidat aux élections municipales, de mars 2026, à Sartè.

J'ai présenté, ce matin, avec une partie de mes colistiers, la démarche "Aiò Sartinesi".

Elle est plurielle, collégiale et au service de tous les Sartenais.

"Aiò Sartinesi" est un cri de révolte saine et d'espoir. C'est un appel au sursaut collectif, pour l'intérêt général.

Sartè est passé, ces 30 dernières années, à côté de tous les grands projets structurants.

Le petit commerce disparait et la paupérisation sociale grandit.

Il faut sortir de la léthargie dans laquelle se trouve, aujourd'hui, Sartè.

La ville doit retrouver son dynamisme; Elle qui a tant de richesses et d'atouts.

Face à l'enjeu, nous avons cette ambition.

Ensemble, rendons cette fierté à Sartè, "la plus corse des villes corses".

Soyons de nouveau moteur de notre histoire pour demain : Pà Sartè è tutti i Sartinesi."



Nous reviendrons bien sûr sur cette annonce et nous donnerons la parole à Paul-Félix Benedetti comme nous le faisons pour tous les autres candidats.