CorseNetInfos
Corse Net Infos - Pure player corse
Corse Net Infos Corse Net Infos
CorseNetInfos
Per voi, incù voi in ogni locu - l’info corse en libre accès
CorseNetInfos
Désignez votre personnalité corse de l'année 2025 31/12/2025 Dany Mangion publie "L’année féroce", un roman d’apprentissage à Ajaccio dans les années 1970 26/12/2025 Santé - Le Baromètre 2024 de Santé publique France éclaire les spécificités de la Corse 26/12/2025 Calenzana : quand les jeunes entrepreneurs choisissent de revenir au village 26/12/2025

Désignez votre personnalité corse de l'année 2025


le Mercredi 31 Décembre 2025 à 23:59

Chaque année, Corse Net Infos propose à ses lecteurs de désigner la personnalité de l’année parmi douze femmes et hommes, issus de domaines différents qui ont marqué l’actualité insulaire au cours des derniers mois.
Jusqu’au 31 décembre 2025 à 23h59, nos lecteurs sont invités à voter pour la personnalité qui, selon eux, a le plus compté cette année.



Désignez votre personnalité corse de l'année 2025
Ce vote est ouvert du 25 décembre au 31 décembre  2025 à 23h59.
Une seule participation par personne est autorisée.
Le vote est réalisé en ligne via PollUnit, avec des dispositifs limitant les votes multiples.
Les résultats seront publiés à l’issue de la consultation et reflètent l’avis des lecteurs ayant participé.
Il s’agit d’une consultation, sans valeur de sondage représentatif.
 

Le lien pour voter

Pour faire votre choix cliquez sur ce lien 

Personnage de l'année 2025





CorseNetInfos
Facebook Twitter X YouTube Instagram
© 2025 corsenetinfos