Désignez votre personnalité corse de l'année 2025

Ce vote est ouvert du 25 décembre au 31 décembre 2025 à 23h59.
Une seule participation par personne est autorisée.
Le vote est réalisé en ligne via PollUnit, avec des dispositifs limitant les votes multiples.
Les résultats seront publiés à l’issue de la consultation et reflètent l’avis des lecteurs ayant participé.
Il s’agit d’une consultation, sans valeur de sondage représentatif.
