Qui sera la personnalité corse de l'année 2025 ? À vous de jouer !

C’est vous, lecteurs de CNI, qui allez désigner la personnalité corse de l'année parmi les 12 noms que les journalistes de notre rédaction ont sélectionné à partir des événements qui ont marqué l’actualité insulaire en 2025.
Après avoir découvert les portraits des femmes et hommes qui d’une manière ou d’une autre, se sont illustrées au cours des 12 mois écoulés en Corse, il vous appartient désormais de désigner celle ou celui vers laquelle va votre préférence.
À partir de ce jeudi à 23h55 et jusqu'au 31 décembre à, 23h55 vous pouvez ainsi choisir qui est pour vous la personnalité corse de l’année 2025.
Le résultat sera proclamé au tout début de l’année 2026.
#1 Et si c’était Stéphanie Simonpieri ?
Ancienne pompier volontaire atteinte d’un cancer du sein métastasé, Stéphanie Simonpieri a traversé le mythique GR20 en juin dernier dans le but de soutenir ceux qui sont eux aussi touchés par la maladie, de leur apporter un message d’espoir, mais aussi de récolter des fonds pour l’association La Marie-Do.
# 2 Et si c’était Ezio Bastianelli ?
À seulement 15 ans, Ezio Bastianelli a remporté son deuxième titre de champion du monde junior de wingfoil en Espagne, en juillet dernier. Le jeune Porto-Vecchiais excelle dans ce sport de glisse extrême et s'impose déjà comme une figure majeure, portant haut les couleurs de notre île dans cette discipline.
# 3 Et si c’était Maxime Biaggi ?
À 28 ans, Maxime Biaggi, originaire de Figarella, est aujourd’hui l’un des streamers les plus suivis en France. En 2025, il a notamment participé à la dernière édition du GP Explorer – The Last Race, une course automobile entre créateurs de contenu organisée au Mans, où il a terminé troisième sur le podium
# 4 Et si c’était Marc'Andria Maurizzi ?
À seulement 18 ans, le jeune Bastiais Marc'Andria Maurizzi s'impose chaque année un peu plus comme un des plus talentueux joueurs d'échecs de sa génération. En 2025, il est ainsi notamment devenu champion de France d’échecs toutes catégories lors du Championnat national à Vichy.
# 5 Et si c’était Jean-Louis Leca ?
Emblématique gardien de but du Sporting Club de Bastia, Jean-Louis Leca brillamment réussi sa reconversion en devenant directeur sportif du RC Lens. Début décembre, il a d'ailleurs été distingué par l'Institut Choiseul parmi les dirigeants de 40 ans et moins qui marquent déjà ou marqueront demain l’écosystème du sport français.
#6 Et si c’était Frédéric Ferrandez ?
2025 aura été une année décisive dans la carrière de Frédéric Ferrandez, entraineur emblématique du GFCA volley depuis près de 20 ans, puisqu'il a guidé son équipe au plus haut niveau du volley français. Depuis octobre dernier, le GFCA Volley évolue en effet en Ligue A, portant haut les couleurs de l’île dans un championnat exigeant et devenant la seule équipe insulaire à désormais évoluer en première ligue dans sa discipline.
#7 Et si c'était Nicolas De Peretti ?
Confrère de la Compagnia del Santissimo Sacramento, après avoir affronté un cancer en 2024, en octobre dernierNicolas De Peretti s'est élancé pour un périple de près de 300 kilomètres à pied sur la Via di San Francesco, de Rome à Assise. Un défi hors du commun que ce Sartenais a souhaité réaliser à la fois comme un accomplissement personnel, mais aussi comme un acte de solidarité en faveur de l'Oeuvre d'Orient ainsi que pour rendre hommage à la Providence qui, selon lui, l’a accompagné dans son rétablissement.
#8 Et si c'était Michaël Torre ?
Aux cotés d’un groupe de chefs d’entreprise courageux, Michaël Torre a permis de sauver l’association AC Ajaccio, alors que son avenir semblait compromis. Depuis le 8 septembre dernier, il en est d'ailleurs le président, à la tête d’un bureau entièrement renouvelé qui s'astreint à préserver l’identité et l’histoire de l’ACA, tout en assurant qu’il puisse continuer à jouer et exister dans le paysage sportif corse.
#10 Et si c'était Michel Ferracci ?
Il est l’un des acteurs corses les plus en vogue. Au fil de ses nombreux rôles au cinéma et au théâtre, Michel Ferracci a su imposer sa présence singulière sur la scène nationale, tout en restant profondément attaché à ses racines corses. Si 2025 a été une année éprouvante pour l’acteur, avec le décès de son épouse, l’inoubliable Émilie Dequenne, en mars dernier, l’acteur a aussi donné une nouvelle dimension à son engagement artistique en contribuant de manière décisive au succès Portivechju Film Festival, devenu en seulement deux ans un rendez-vous culturel majeur du Sud de l’île.
#11 Et si c'était Maëlyss Galizia ?
Originaire de Piedigriggio, Maëlyss Galizia s'est donnée pour objectif de participer au marathon de Paris. Un défi que cette jeune femme malvoyante de 29 aans souhaite relever afin de démontrer qu'il est possible de faire beaucoup de choses malgré un handicap visuel. Dans ce droit fil, elle souhaite créer une association dédiée à la course à pied pour les personnes malvoyantes et non-voyantes, afin de structurer une pratique inclusive en Corse.
#11 Et si c'était Lucile Rossi ?
Maître de conférences à l’Université de Corse et co-responsable scientifique du projet GOLIAT, un programme de recherche consacré à la lutte contre les incendies de forêt, Lucile Rossi est spécialiste du traitement de l’image et des systèmes intelligents. Elle fait partie de l’équipe qui a mis au point un drone capable de détecter et de géolocaliser les points chauds après un incendie.
#12 Et si c'était Catherine Riera ?
Emblématique présidente de La Marie-Do, Catherine Riera, a une nouvelle fois fait montre de son engagement sans faille. À l'aube de son vingtième anniversaire, l'association qui vient en aide aux patients corses atteints de cancers et à leurs familles a en effet eu une action déterminante cette année en aidant le service d’anatomopathologie du centre hospitalier d’Ajaccio à financer sa modernisation. Un investissement majeur et essentiel pour améliorer la qualité et la rapidité des diagnostics en Corse.
