Un circuit auto-moto « vert » en Corse, l’ambitieux projet d’avant-garde d’un Porto-Vecchiais

"Bruit de sifflement"



Sur le plan sportif, les compétitions de véhicules électriques peinent à décoller. La Formule-E – l’équivalent de la Formule 1 pour monoplaces électriques – a vu ces dernières années un certain nombre de constructeurs se désengager, comme Audi, McLaren ou BMW. En moto, c’est pire, puisque la compétition phare, le championnat du monde MotoE, a été suspendu en septembre, « n’ayant pas réussi à susciter suffisamment d'intérêt auprès de nos fans, tandis que le marché des motos électriques performantes ne s'est pas développé comme prévu », s’était justifiée, dans un communiqué, la fédération internationale de motocyclisme. Aujourd’hui, l’argument écologique ne pèse plus aussi lourd dans la balance de l’électrique, souligne Jean-Marc Delétang : « Dans les compétitions, 80 % de l’essence est de synthèse. Elle est très chère, mais elle ne pollue pas. » Quant au manque de popularité des compétitions de véhicules électriques, c’est un problème de société, estime le directeur de course : « Les jeunes motards aujourd’hui, quand ils passent leur permis, ils ne demandent pas à le passer sur des motos électriques… » S’il partage ce constat en partie, Don Jacques Balesi en rejette surtout la responsabilité sur les instances sportives : « Elles ont calqué exactement le même modèle que sur le thermique. C’est sûr que dans l’électrique, on ne fait pas rêver les gens avec des chronos et un bruit de sifflement... », lâche-t-il, en référence au rendu sonore lénifiant des moteurs électriques. Pour y remédier, il envisage de proposer « un spectacle son et lumières » en parallèle des courses.



Mais pour l’heure, beaucoup d’obstacles restent encore à lever, et en premier lieu l’épineuse problématique du foncier. A ce jour, le projet est au point mort, et c’est pour le relancer que Don Jacques Balesi a entrepris de le médiatiser. De son côté, Jean-Christophe Angelini dit vouloir « prolonger le dialogue » autour du projet, dans le cadre de l’élaboration du SCOT, le schéma de cohérence territorial dont doit se doter dans les prochains mois la communauté de communes du Sud-Corse. De son côté, le président de l’AUE Julien Paolini se dit disposé à rencontrer Don Jacques Balesi, dans l’idée « d’étudier d’autres sites éventuels d’implantation qui poseraient moins de difficultés en matière de règles d’urbanisme ». Il conviendra de voir ensuite comment le circuit pourrait prendre forme. S’il prend forme.