Luri : une voiture sur le toit


La rédaction le Dimanche 28 Décembre 2025 à 07:39

Deux accidents de la voie publique ont été recensés dans la nuit du vendredi 27 au samedi 28 décembre 2025 en Haute-Corse.
À Furiani, deux accidents sans gravité se sont produits sur la RT 11. Aucun blessé sérieux n’est à déplorer.
À Luri, un accident plus spectaculaire est survenu vers 0 h30 sur la D180. Un véhicule léger a terminé sur le toit.
Une personne de sexe féminin, incarcérée dans le véhicule, a dû être prise en charge par les secours avant d’être transportée au centre hospitalier de Bastia.
