Nouvel hôpital de Bastia : la Ville prépare le terrain

La reconstruction de l’hôpital de Bastia était à l’ordre du jour du conseil municipal ce jeudi 10 avril, avec le vote de la procédure de déclaration d’utilité publique. Celle-ci vise à garantir et sécuriser une réserve foncière afin que le nouvel établissement de santé puisse voir le jour sur le site du Labrettu, une zone de 15,6 hectares située au sud de la ville.

Cette zone présente « plusieurs avantages, comme une surface plane peu contraignante pour un hôpital, une connexion rapide aux réseaux routiers, dont la future route Furiani-Bastia, ainsi qu’un raccordement aux réseaux d’eau et d’électricité relativement aisé », précise le rapport.

Si la zone a déjà été identifiée dans le prochain Plan Local d’Urbanisme de la Ville de Bastia comme site d’accueil du nouvel hôpital, la procédure de déclaration d’utilité publique, votée à l’unanimité par le conseil municipal, permet de sécuriser le foncier et d’anticiper les futures acquisitions. Et ce, même si le projet n’est encore qu’au stade embryonnaire. Il s’agit également d’une étape indispensable dans la construction du nouvel hôpital.



15,6 hectares de terrain sur le site du Labrettu

L’acquisition de ces terrains concerne 23 parcelles appartenant à différents propriétaires, évaluées à 6,5 millions d’euros, peut-on lire dans le rapport transmis aux conseillers municipaux. Les études réalisées par le Centre Hospitalier de Bastia ont mis en évidence qu’il est impossible de rénover l’hôpital actuel. Son déménagement est donc nécessaire.



Les financements de la phase 1 validés

En juillet dernier, l’hôpital de Bastia annonçait par courrier la validation des financements de la phase 1 de la reconstruction du nouvel établissement sur le site du Labrettu, au sud de la ville. L’État s’est engagé sur une première phase de travaux d’un montant de 66 millions d’euros. Elle comprend l’acquisition du foncier, la construction des services EHPAD, de l’unité de soins de longue durée, de la psychiatrie, de la rééducation physique et cardiaque, ainsi que la salle de régulation du SMUR. « La phase 2, qui consistera au regroupement de toutes les activités, fera l’objet d’une instruction ultérieure », précisait le courrier.



La ville propriétaire des terrains d’ici 2027 ?

Interrogé sur le calendrier par l’élu d’opposition Julien Morganti, Pierre Savelli, le maire de Bastia, a indiqué que « d’ici 2027, la ville devrait être propriétaire des terrains, qui seront ensuite revendus à l’hôpital ». Pour les travaux, c’est le Centre Hospitalier de Bastia qui en a la charge. L’édile espère un début du chantier d’ici 2029.

Inauguré en 1985 et désormais vétuste, la reconstruction de l’établissement de santé est attendue depuis longtemps par les usagers. Pierre Savelli se veut confiant même lorsque Jean-François Paoli, membre de l’opposition, lui pose la question de savoir ce qu’il adviendra des terrains si « l’hôpital ne se faisait pas ». Pour le maire, il existe toujours un risque même s’il est très minime : « La validation du projet est là, mais on doit avoir des garanties de la part de l’État. » Un rapport voté à l’unanimité par le conseil municipal, et surtout, un projet de nouvel hôpital à Bastia qui recueille l’adhésion de tous.