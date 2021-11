Les agriculteurs corses de plus en plus séduits par la Haute valeur environnementale

La préservation de la biodiversité sur site (insectes, arbres, haies, bandes enherbées, fleurs)

La stratégie phytosanitaire comprenant la réduction de l’utilisation des produits phytosanitaires comme le glyphosate

La gestion de la fertilisation grâce à des études de sols plus récurrentes et l’adaptation du volume d’engrais versé sur les exploitations

La gestion de la ressource en eau et de l’irrigation

« C’est le label qui manquait entre le bio et l’agriculture conventionnelle ». Entre deux moments de course entre les oliviers, Yann Bruneau tente de vulgariser ce qu’est le label HVE. Le responsable de culture oléicole au Domaine de Campu dans le Nebbiu, a aidé son propriétaire, Mathieu Cesari, à obtenir la certification pour l’exploitation. Grâce à l’accompagnement de la chambre d’agriculture de Haute-Corse, le Domaine de Campu est certifié HVE par la Commission nationale de certification environnementale (CNCE) depuis 2020. « Une reconnaissance et une excellente base de travail pour des pratiques agricoles plus respectueuses sans pour autant interdire, par exemple, l’usage de matières chimiques en cas d’extrême urgence », explique Yann Bruneau en pleine récolte.La Haute Valeur Environnementale correspond au troisième niveau, le plus élevé, de la certification environnementale des exploitations agricoles. Cette certification d’exploitation est une démarche volontaire et s’appuie sur des obligations de résultats mesurées par des indicateurs de performances environnementales. Elle est accessible à toutes les filières et est construite autour de quatre thématiques environnementales :