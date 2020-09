Les Virades de l'Espoir : Rendez-vous dimanche dans la Vallée du Cavu

GAP le Mardi 22 Septembre 2020 à 17:43

Depuis 30 ans d'indéniables progrès ont été réalisés dans la lutte contre la Mucoviscidose et ce grâce à la mobilisation du plus grand nombre. Du côté de l'extrême sud cette même mobilisation s'annonce importante. L'un des moments forts aura lieu, dimanche, dans la vallée du Cavu située sur la commune de Sainte-Lucie où les personnes désireuses de prendre part à cette action ont rendez-vous à partir de 9 heures et jusqu'à 16 heures pour participer aux Virades de l'Espoir. Trois propositions de parcours seront au programme de cette journée. Le premier parcours, au départ du parc Aventure, mènera, par la piste, les marcheurs "tranquilles" et les familles jusqu'aux trois piscines. La seconde possibilité permettra, sous la responsabilité des membres de l'association A Punta Bunifazinca, d'évoluer sur le PR3, un des nombreux sentiers de randonnée de la vallé du Cavu. Enfin, les plus aguerris, à partir de 14 heures, en présence de Jean-Paul Quilici auront la possibilité d'éprouver un parcours bien plus long.

Dans tous les cas ces Virades de l'Espoir sont un moment qu'il convient de partager pour lutter contre la Mucoviscidose.

