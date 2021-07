Les Républicains David Lisnard et François-Xavier Bellamy à Bastia : « la Corse a eu une culture et une histoire fortes »

« La France doit et peut être une super puissance éducative et cela passe par une prise de conscience culturelle » martèle David Lisnard. Pour lui, pas de doute, « la culture nous sauvera ». D’où l’importance pour les deux Républicains de faire étape au musée de Mariana. Il est en convaincu, « l’abandon de la culture et la crise éducative que connait le pays » est en grande partie responsable d’un « renversement historique de la société ». Un phénomène contre lequel les deux élus veulent lutter en « intégrant la culture, trop longtemps absente même à droite, dans les débats politiques ».Pour régionaliser le débat que pensent-ils de la place de la langue corse dans l’école de la République ? « Je suis révolté par le recours de certains députés de la majorité contre la proposition de Loi Molac ! Bien sûr que la langue corse à sa place à l’école et l’enseignement immersif encore plus » lance François-Xavier Bellamy avant d'exposer des explications philosophiques empreintes de lyrisme pour expliquer l’importance des racines et de la diversité culturelle dans la société moderne.