Les Rencontres de Calenzana : la musique comme antidote

Ce jeudi, en plus des concerts qui ont lieu dès 11h, sur la place du village de Galeria puis à 19h à Cassanu, le 7art est à l’honneur. À 15h, dans la salle du préau sous la Mairie, Alix Ferraris, dans le cadre du dispositif Talents en Court, reçoit Hélène Vayssières, responsable courts métrages de la chaîne franco-allemande. Au programme, une carte blanche intitulée « Arte fait son cinéma en musique », en présence des jeunes TEC, porteurs de projet. L’occasion pour eux de rencontrer et d’échanger avec cette professionnelle à l’issue d’une projection de courts métrages primés dont L’âge tendre avec Noée Abita (Une Île) et un étonnant film d’animation, L’heure de l’ours. L’entrée et libre et gratuite. Un rendez-vous en lien avec l’accademia de musique à l’image, organisé chaque année en octobre et qui sera cette année en partenariat avec Les Nuits Med / Diffusion KVA.Le même jour, à 21h30, en partenariat avec le Festival du film de Lama, sera projeté, en plein air dans les jardins de Sainte Restitude, le chef d’œuvre de Federico Fellini, La Strada. Un choix dicté par la venue du pianiste Benedetto Lupo qui a été le disciple de Nino Rota, immense compositeur, entre autre, de ce film italien de 1958 avec Anthony Quinn et une Giulietta Masina inoubliable.Le lendemain, vendredi 21, dès 10h une rencontre professionnelle autour du cinéma aura lieu sous forme de « pitch » avec les TEC in Corsica.Côté musique, les concerts débuteront à 11h à Lumiu avec un lamento pour deux violoncelles et contrebasse.A partir de 18h, c’est sur l’air de blé de Moncale, qu’aura lieu ce concert attendu chaque année par le plus grand monde, à la fois pour le lieu et pour la qualité des prestations.A 21h30 Mozart, Bach ou encore Schuman vont résonner dans la nuit calenzanaise, sous la houlette de Gérard Caussé à l’Alto, de David Fray au piano et de Paul Meyer à la clarinette. Une « invitation au voyage » qui risque de ravir un public de plus en plus nombreux à participer à ces 20Rencontres.Samedi, la journée débutera par un quatuor avec flûte dans la plaine de Montemaggiore pour se poursuivre, toujours avec des instruments à vent, du côté de Palmentu (18h). Enfin, la grande soirée de clôture de ces 20Rencontres recevra le maestro Benedetto Lupo pour un récital au piano qui s’annonce d’ores et déjà mémorable. Une manière de clôturer en beauté cette 20édition un peu particulière.• Les Rencontres de Calenzana organisent 15 concerts de plein air dont 11 gratuits. Programme complet et détaillé sur le site.