Les Rencontres de Calenzana : bilan et perspectives avec Jean Sicurani

- Cette 19e édition a proposé une programmation étonnante et de haut niveau. Comment réussit-on un tel tour de force ?

- Il faut d’abord considérer mes 40 ans au sein d’A Filetta. Pendant toutes ces années, j’ai rencontré des artistes, des musiciens en Corse, en France et à travers le monde. J’ai surtout eu la chance de travailler avec des gens venant du classique, du jazz, avec des solistes, des orchestres, etc. Ce réseau me sert aujourd’hui quand j’attaque ma programmation. 19 ans aussi de Rencontres ici à Calenzana, j’ai créée des liens avec des artistes. Je reçois un mail par jour de demande de participation au Festival, c’est le fruit du travail que fournit l’équipe depuis des années, du bouche à oreille entre artistes et des liens particuliers que j’ai tissés avec eux ou leurs agents.



- …d’autant qu’on le sait, il n’est pas toujours facile de faire venir de tels artistes en Corse ?

- C’est évident, la logistique n’est pas la même que sur le continent, par exemple en matière de transports. Là ou il suffirait parfois d’affréter un bus, nous devons réfléchir en terme d’avion ou de bateau. Il est difficile, voire presque impossible, de faire venir tout un orchestre symphonique (environ 80 musiciens, NDLR). Mais notre chance est que la Corse est attractive, c’est une véritable terre d’accueil, on le mesure encore chaque année dans les retours que nous font les invités. Et au bout de la 19e édition, on commence à être connus [rires]. Ça se fait naturellement.



- Après cette 19e justement, se profilent les vingt ans. Quelle surprise nous réserve la prochaine édition ?

- Ce que je peux vous dire c’est qu’elle aura lieu du…17 au 22 août 2020 [rires]. Comme tous les ans, nos dates sont inamovibles. Je travaille déjà à la programmation mais je ne peux pas trop révéler de nom tant que rien n’est signé. Une chose est sûre, l’année va être riche pour nous – les Rencontres lancent un nouveau rendez-vous hivernal autour des chants avec une académie et des concerts – et pour la musique classique puisque nous fêtons en 2020 le 250e anniversaire de Beethoven. Et la 20e édition des Rencontres !