« À Chacun Son Noël » : un mois d’émotions, de traditions et de rencontres au cœur du Pays d’Ajaccio

Porté par près de 400 acteurs économiques du territoire, le programme À Chacun Son Noël revient cette année avec une ambition claire : proposer un mois de décembre où la tradition, la découverte, les savoir-faire et la rencontre sont au cœur de chaque rendez-vous. Une programmation pensée comme une immersion dans l'identité ajaccienne, mêlant gastronomie, patrimoine, musique, expériences immersives et nouveautés dédiées au jeune public.
Un mois de décembre qui valorise l’identité du Pays d’Ajaccio
Pour Nathalie Cau, directrice de l’Office de Tourisme Intercommunal du Pays d’Ajaccien, cette édition s'inscrit dans la continuité d’une dynamique portée par tout un réseau local : « Notre rôle est de mettre en lumière celles et ceux qui font vivre le territoire. Agriculteurs, artisans, chefs, éleveurs, artistes, guides… Ce programme existe grâce à l’engagement de l’ensemble de notre réseau, aujourd’hui constitué de près de 400 acteurs économiques ».
Ce mois de festivités répond aussi à une demande croissante des visiteurs, nombreux à séjourner à Ajaccio pendant les fêtes et à chercher des activités culturelles, des expériences authentiques ou encore les meilleures adresses pour célébrer les réveillons. « Les touristes qui choisissent Ajaccio pour Noël veulent vivre la destination. Ils recherchent des expériences, des ateliers, des visites, mais aussi des lieux où partager un repas de fête. Nous devons être en capacité de leur proposer un contenu attractif », souligne la directrice de l'OIT.
Une programmation riche : gastronomie, culture, musique et nature
Comme chaque année, À Chacun Son Noël offre une grande diversité d'activités, destinées aussi bien aux familles, aux visiteurs de passage qu’aux habitants du territoire. L’édition 2025 s’articule autour d’une série d’expériences pensées pour donner à chacun la possibilité de vivre un Noël profondément ajaccien. La gastronomie, élément central de l’identité insulaire, y occupe une place de choix. Les ateliers culinaires reviennent avec force où les participants sont invités à découvrir les gestes, les saveurs et les secrets de la cuisine corse à travers des recettes emblématiques, comme les cannelloni au brocciu ou l’agneau mijoté selon les rites traditionnels. Ces ateliers, conduits dans une atmosphère conviviale et intime, permettent à chacun de se confronter à un savoir-faire transmis de génération en génération.
Cette année, une attention particulière est également portée au jeune public, dans un esprit de transmission cher à l’Office de Tourisme. La directrice le rappelle : « S’adresser aux enfants, c’est leur donner les clés pour comprendre leur territoire, leur histoire et leurs traditions. Nous voulons qu’ils découvrent leur ville différemment, à travers des narrations repensées pour eux. » Une nouvelle visite d’Ajaccio spécialement conçue pour les 7–11 ans offre ainsi une exploration ludique et sensorielle de la ville illuminée, permettant aux enfants d’observer, de jouer, de résoudre des énigmes et de comprendre les traditions de Noël sous un angle accessible et captivant. Le très attendu Atelier des mini-chefs, conduit par le chef Radiu, permet quant à lui aux jeunes participants de réaliser des sablés de Noël avant de partager un goûter festif. Chaque enfant repart avec ses créations, prolongeant ainsi la magie des ateliers jusque dans les foyers.
Au-delà de la richesse de sa programmation, À Chacun Son Noël reflète un état d’esprit : celui d’un territoire qui revendique une identité forte, une tradition de transmission et un attachement profond au lien humain. Pour Nathalie Cau, ce programme témoigne de la volonté du Pays d’Ajaccio de proposer une offre touristique qualitative, authentique et accessible : « Nous créons des moments qui ont du sens, des rendez-vous qui mettent en lumière les femmes et les hommes qui font vivre nos villages, nos savoir-faire et nos traditions. C’est aussi ce que recherchent les visiteurs qui choisissent Ajaccio à Noël : une destination qui raconte une histoire, qui propose une véritable expérience. »
Informations :
Les différentes activités sont d'ores et déjà disponibles sur réservation sur le site de l'OIT du Pays d'Ajaccio :
https://www.ajaccio-tourisme.com/a-chacun-son-noel-notre-programme/
