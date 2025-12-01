« À Chacun Son Noël » : un mois d’émotions, de traditions et de rencontres au cœur du Pays d’Ajaccio

Comme chaque année, À Chacun Son Noël offre une grande diversité d'activités, destinées aussi bien aux familles, aux visiteurs de passage qu’aux habitants du territoire. L’édition 2025 s’articule autour d’une série d’expériences pensées pour donner à chacun la possibilité de vivre un Noël profondément ajaccien. La gastronomie, élément central de l’identité insulaire, y occupe une place de choix. Les ateliers culinaires reviennent avec force où les participants sont invités à découvrir les gestes, les saveurs et les secrets de la cuisine corse à travers des recettes emblématiques, comme les cannelloni au brocciu ou l’agneau mijoté selon les rites traditionnels. Ces ateliers, conduits dans une atmosphère conviviale et intime, permettent à chacun de se confronter à un savoir-faire transmis de génération en génération.

Cette année, une attention particulière est également portée au jeune public, dans un esprit de transmission cher à l’Office de Tourisme. La directrice le rappelle :

Une nouvelle visite d’Ajaccio spécialement conçue pour les 7–11 ans offre ainsi une exploration ludique et sensorielle de la ville illuminée, permettant aux enfants d’observer, de jouer, de résoudre des énigmes et de comprendre les traditions de Noël sous un angle accessible et captivant. Le très attendu Atelier des mini-chefs, conduit par le chef Radiu, permet quant à lui aux jeunes participants de réaliser des sablés de Noël avant de partager un goûter festif. Chaque enfant repart avec ses créations, prolongeant ainsi la magie des ateliers jusque dans les foyers.

Au-delà de la richesse de sa programmation, À Chacun Son Noël reflète un état d’esprit : celui d’un territoire qui revendique une identité forte, une tradition de transmission et un attachement profond au lien humain. Pour Nathalie Cau, ce programme témoigne de la volonté du Pays d’Ajaccio de proposer une offre touristique qualitative, authentique et accessible :

« S'adresser aux enfants, c'est leur donner les clés pour comprendre leur territoire, leur histoire et leurs traditions. Nous voulons qu'ils découvrent leur ville différemment, à travers des narrations repensées pour eux. »

« Nous créons des moments qui ont du sens, des rendez-vous qui mettent en lumière les femmes et les hommes qui font vivre nos villages, nos savoir-faire et nos traditions. C'est aussi ce que recherchent les visiteurs qui choisissent Ajaccio à Noël : une destination qui raconte une histoire, qui propose une véritable expérience. »