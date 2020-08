Les Rencontres Musicales de Calenzana célèbrent leur 20e édition

- Vous avez décidé de maintenir cette 20e édition rapidement ?

- Oui, je ne l’ai jamais envisagé autrement. On a toujours maintenu le cap, refusé de baisser les bras mais ça n’a pas été facile. Plus d’ailleurs d’un point de vue moral qu’organisationnel. Surtout pendant la période du confinement sans visibilité sur l’avenir… On tenait aussi à faire cette édition comme un engagement militant pour la culture. C’est dans cette période difficile qu’il faut encore plus soutenir le monde culturel et ces gens qui participent à l’événement : les artistes mais aussi les techniciens et notre équipe.



- C’est une édition particulière qui se dessine ?

- Oui, forcément vue la situation sanitaire. On avait un très beau programme de prévu pour fêter cette 20e édition, on a du revoir la copie mais je vous assure que la qualité artistique est au rendez-vous. On y est arrivé mais il a fallu aussi rassurer le public et les institutionnels sur la bonne tenue de cette édition dans des conditions sanitaires sans risques.



- Une des mesures a été le choix du plein air pour tous vos concerts ?

- Il y a toujours eu des concerts en plein air lors des Rencontres, dès la première édition. Ça a été dès le départ un choix pour offrir des événements en pleine nature ou sur des places de village. Un moyen aussi de mettre en avant notre patrimoine et surtout de démocratiser la musique puisque ces concerts sont pour la plupart gratuits. Enfin, ça va avec l’été, avec cette période. On n’a pas toujours envie d’être confiné dans une église. Ça permet une harmonie entre la nature, les gens et la musique. C’est important de créer du lien, des moments de vie et de partage entre les artistes et le public. Encore plus à l'heure actuelle.