Lecci : "De Pages en Plages", un festival littéraire pour tous les goûts

La dernière journée

10 heures: Hugo Thrillers une maison une équipe (Roy Braverman, Sandrine Destombes, Sébastien Didier, Vincent Hauuy)

Une quatrième édition qui voit ce Festival recevoir, cette année, un soutien de poids avec les éditions Hugo Thrillers qui ont fait le déplacement avec Ian Manook, Sandrine Destombes, Vincent Hauuy, Sébastien Didier et Samuelle Barbier. Une présence très importante dans la mesure où elle donne une coloration particulière à ce festival 2019 où le polar occupe une place centrale. Parmi les auteurs de renom dans ce domaine on relève la présence de le l'écrivain catalan Victor Del Arbol au style si particulier.D'une manière plus générale ce Festival ouvert sur tous les horizons donne la priorité à la diversité qui est sa signature depuis son lancement en 2016. La version 2019 n'échappe pas à règle. Tous les genres littéraires sont à la fête, de la science-fiction à la littérature jeunesse, aux ouvrages historiques, bien entendu au polar et puis les ouvrages sur la Corse et en langue corse. Il y en a, vraiment, pour tous les goûts.Dès vendredi après-midi le public a répondu présent et ce bel engouement, malgré un mercure parti à la hausse, a été confirmé aujourd'hui. Une deuxième journée qui a commencé par un des temps forts qui jalonnent ce Festival avec la conférence sur Nostradamus animée par un expert en la matière en la personne de Michel Vergé-Franceschi.Les femmes dans le polar en fin de matinée, puis la grande dédicace entre 16 heures et 20 heures ont constitué autant de rendez-vous avec les auteurs, avant un concert de rock inédit des BAT à partir de 20h30. De Pages en Plages a placé la barre très haut.Dimanche cette quatrième édition tirera son rideau à 20 heures avec la cérémonie de clôture.

11 heures: Mémoire de Polar (Victor Del Arbol, Michaël Mention, Nicolas Lebel)



16 heures: science fiction, fantasy, fantastique d'autres moyens de dénoncer les aberrations du monde (Francis Malvesin, Bruno Pochesci, Pascal Brissy).



17 heures: Quadrophenia (De Ian Manook à Roy Braverman).



20 heures; clôture du festival