Le Prix du Mémorial - Grand prix littéraire d’Ajaccio remis aux lauréats 2023 et 2024

"J'aime bien dire, c'est la plus ancienne des grandes"



L’auteure a cherché ce qui n’avait pas été fait sur Notre-Dame. L’ouvrage est partie de la réflexion suivante : « Pourquoi le monde entier s'est intéressé au sort de cette cathédrale catholique occidentale. » Elle s’est passionnée pour l’incendie lui-même, ce qui s’est passé autour et à ce qui a suivi. L’aide internationale, la générosité universelle, le retentissement mondial de l’événement a fait ressortir cette espèce de gloire universelle de Notre-Dame de Paris. « Je me suis interrogée sur les sources de cette gloire. C'était la première question que je voulais traiter. D'où vient la gloire de Notre-Dame de Paris ? » Une gloire qui vient de loin. « Cette gloire a évolué, elle a revêtu des visages différents » et l’auteure a essayé de traiter les visages de cette gloire qui est à la fois ancienne et qui s‘est transformée au cours des siècles.



Dans cet essai, il y a deux sujets principaux, la gloire universelle de Notre-Dame, « l’une des plus anciennes fondations religieuses de la Gaule » : l’école de Notre-Dame, la célébrité intellectuelle, la construction de la cathédrale gothique faisant de la cathédrale la plus haute de la Chrétienté, l’audace architecturale (elle a été trois fois de suite le chantier du siècle nous apprend l’auteure), le best-seller de Victor Hugo, la reconstruction, « paroisse de la nation, là où l’on a prié pour les victimes des attentats de Paris, célébré les victoires, espéré les libérations ». Une cathédrale qui continue d’inspirer « l’incendie lui-même a donné lieu à un film de Jean-Jacques Annaud. » Le deuxième sujet du livre, « c’est tout ce que l’on a vu sur les jeux de pouvoir autour de la cathédrale (…) » : pouvoir religieux, rôle politique.

Pour comprendre la gloire de la cathédrale et les jeux de pouvoir, l’auteure remonte dans l’histoire, de sa construction sur l’Ile de la Cité à l’incendie en 2019. Maryvonne de Saint-Pulgent a également sorti un petit livre sur Notre-Dame vue par les peintres, notamment Picasso et Chagall.



L’auteure confie avoir été très honorée de recevoir ce prix, « qui a couronné de grands historiens. » Jean-François Sirinelli, le président du jury expliquait pourquoi le choix s’était porté sur l’ouvrage de Maryvonne de Saint-Pulgent : « Il est digne d’admiration pour deux raisons. D’abord pour son auteure, le livre reflète l’auteure, on dirait chez les Romains que c’est un "Janus" car c’est à la fois un haut fonctionnaire, conseiller d’État et femme de culture (…) il y a un personnage "Janus" qui avait déjà écrit beaucoup d’ouvrages et forcé le respect. Ce respect s’est doublé pour nous d’une admiration pour le livre que nous avons lu. Ce livre part de l’incendie d’avril 2019 et s’interroge sur ce que qu’un grand historien maintenant disparu, Pierre Nora, appelait les événements monstres, qui frappent par leur nature et par l’écho qu’ils suscitent (...) il y a cette réflexion de ce que l'auteure appelle la gloire de Notre-Dame et une réflexion sur les rapports entre Notre-Dame et les différents pouvoirs, la foi et les pouvoirs politiques. »



Pour faire le lien avec l’ouvrage qui a reçu le prix 2023, un passage de cet essai est consacré à la relation entre Notre-Dame et Napoléon. C’est dans cette cathédrale qu’il a été sacré Empereur et elle sera pour lui un lieu d’exercice du pouvoir.

