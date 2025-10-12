Rugby régional - Le derby pour Lucciana

Bastia XV marquant une pause en R2, cette journée de rugby territoriale a permis d’assister, en R1, au deuxième derby de la saison entre le CRAB et Lucciana. Sans aucun succès au compteur, les Balanins, sur leur terrain de Lumiu, devaient l’emporter, mais au terme des 80 minutes, c’est Lucciana qui repartait de Balagne avec le gain du match (20-19).



Si les Luccianais se posent en clients sérieux dans cette poule de la Ligue Sud, l’entame de saison, à l’inverse, demeure compliquée pour les joueurs de Patrice Sablé, toujours en panne de succès.



De son côté, Portivechju Rugby, qui recevait Le Beausset à Lecci, poursuit sa bonne dynamique. Les joueurs du duo Bélanger-Hoarau se sont imposés largement (34-17) et continuent leur chemin en tête de la poule.



En Régionale 2, le RC Ajaccio évoluait sur la pelouse de Pertuis, lanterne rouge de la poule 1. Les joueurs de la Cité impériale se sont imposés facilement (41-13).



Chez les féminines, les Ponettes débutaient leur saison à Volpaghju par la réception de la formation d’Ouest Var. Les Bastiaises n’ont pas fait dans le détail en l’emportant 69 à 17.

Dans le championnat des réserves, le CRAB, tout comme l’équipe première, a baissé pavillon face à Lucciana (37-18).



Dans les jeunes catégories, les cadets du RC Ajaccio ont été battus par Le Beausset (3-0), alors que leurs aînés, les juniors, se sont imposés 31-25 face à cette même formation. Du côté de Volpaghju, les cadets du Cismonte, en R3, ont subi la loi du RC du Golfe (69-39). Pour leur part, les juniors féminines des Stampi se sont inclinées face à la Vallée du Gapeau (50-27).