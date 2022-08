Le vélo électrique a mis les Corses en selle

Cela fait plusieurs mois que Nathalie résidente à Bastia, dans le quartier de Toga hésite à s’acheter un vélo électrique. « Je travaille vers le palais de justice, cela me permettrait de ne plus prendre la voiture », lance la femme de 46 ans. Depuis plusieurs mois, elle fait le tour des magasins de cycles de la région, mais aussi d’internet pour, peut-être, enfin sauter le pas. « Il faut compter entre 2000 et 3000 euros, c’est un investissement », poursuit-elle. Nathalie fait partie de ces milliers de Corses prêts à sauter le pas. Juste après le premier confinement en 2020, les insulaires se sont rués vers les mobilités douces si bien que Pascal Grasselli, propriétaire du magasin « Rout’évasion » à Ajaccio a effectué en trois semaines au mois de mai 2020, le plus gros chiffre d’affaires depuis l’ouverture de son commerce en 1988. Mais cette frénésie avait vite été freinée par le manque de vélos disponibles et les problèmes d’approvisionnement auprès des fournisseurs, la plupart chinois. « Pour recevoir un vélo commandé il fallait entre huit mois et un an donc forcément on loupe des ventes, il arrivait que certains jours je perde 7 000 euros. Les gens se sont tournés vers des magasins qui en avaient encore ou sur internet », regrette le vendeur ajaccien.



Peter Lofchman, gérant du magasin « Cycle 20 » à Bastia a pu remarquer ce même phénomène. « Depuis novembre, on a reçu les commandes passées lors du boom post-covid, mais les clients ne sont plus vraiment au rendez-vous depuis», assure le commerçant bastiais qui explique cela par le fait que durant les confinements "il n'y avait rien d'autre à faire". A l’Ile-Rousse, le gérant du magasin de cycle « La passion en action » ne détonne pas : « On a eu une grosse hausse des ventes, on a travaillé à flux tendu et maintenant que nous en avons, les gens ont eu le temps de se retourner vers internet. »



Une subvention qui a mis le pied à l’étrier aux Corses



Les trois magasins cycles s’accordent également sur le fait que depuis 2016 et la mise en place d’une subvention de la Collectivité de Corse pour l’achat d’un vélo électrique, les ventes ont explosé. Et pour cause, depuis sa mise en place, plus de 4000 personnes ont pu profiter d’un financement de 25% plafonné à 500 euros pour l’achat de leur vélo dans les 27 vendeurs partenaires sur le territoire insulaire. Rien que pour l’année 2021, ce sont 900 particuliers qui ont pu percevoir cette aide cumulable avec une autre aide de l’État qui, elle, est soumise à des conditions de revenus et qui a été revalorisée ce lundi 15 août. « Nous observons une augmentation croissante chaque année. Cela s’explique par le développement du vélo sur l’île, les embouteillages, le prix de l’essence, mais aussi un besoin d’activité physique », détaille Laurent Nivaggioli, chargé de mission transport et mobilité à l’Agence d’Aménagement durable, d’Urbanisme et d’Énergie de la Corse (AUE) en charge de l’attribution de cette subvention. Si l’achat de vélos électrique est surtout concentré sur les pôles urbains d’Ajaccio et de Bastia, la dynamique s’étend aussi dans les zones touristiques comme la Balagne ou le Sud Corse. « Ce que nous avons voulu c’est changer les usages, que les VAE (NDLR ; vélo à assistance électrique) viennent remplacer l’usage de la voiture, mais ne pas promouvoir le loisir. C’est d’ailleurs pour cela que la subvention ne s’applique pas sur les VTT », poursuit Laurent Nivaggioli. D'ailleurs, Peter Lofchman, gérant du magasin « Cycle 20 » constate que près de 80% des achats de vélos électriques proviennent de femmes qui pour plus de la moitié veulent un vélo qui les conduira au travail.



Sur l’île, plus de 110 structures professionnelles et collectivités ont aussi bénéficié de cette aide. « Nous avons eu le cas d’entreprises qui ont acheté des vélos pour leurs employés ou des collectivités qui en ont acheté pour les proposer dans le cadre de parcours touristiques », précise le chargé de mission de l’AUE.



A Bastia, le succès du vélo électrique à location longue durée



Parmi les collectivités ayant bénéficié de cette aide, la Communauté d’agglomération de Bastia a acheté 50 vélos électriques pour les mettre à disposition des habitants en location longue durée de trois mois renouvelables une fois. Pour 30 euros par mois, il est donc possible d’avoir son propre vélo électrique. « On sait que les VAE coûtent cher malgré les aides de la collectivité de Corse, alors on a proposé ces locations pour permettre aux gens d’essayer ce nouveau mode de déplacement pendant plusieurs mois et qu’ils puissent ensuite s’en procurer un si l’usage leur convient », explique Leslie Pellegri, élue chargée du développement durable à la Cab. Depuis leur mise en circulation en mars dernier, les 50 vélos électriques sont loués. Au vu de ce succès, la Cab a prévu d’en commander 50 de plus. L’usage de cette mobilité plus douce s’inscrit dans la politique de la communauté d’agglomération de Bastia et de son schéma cyclable. Seize millions d’euros ont d’ailleurs été alloués pour la sécurisation et la création de pistes cyclables dans tout le territoire de la Cab.