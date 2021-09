Le tribunal judiciaire de Bastia accueille ses cinq nouveaux magistrats

Le plus expérimenté, Philippe Bergeron, ancien juge d’application des peines dans plusieurs tribunaux du sud de la France et ancien vice-président du tribunal de grande instance d'Aix-en-Provence chargé du service du tribunal d'instance de Martigues, prendra la place de premier vice-président du tribunal.



Pour le reste, place à la jeunesse.

Capucine Charbit, elle, officiera en tant substitut du procureur pour défendre l'intérêt public au sein du tribunal.





Pauline Moulard, anciennement juge d’instruction à Valenciennes, retrouvera ces mêmes fonctions à Bastia. Elle totalise près de 6 ans d’expérience dans la magistrature. Brice Peigne, formé à l’Ecole Nationale de la Magistrature et ancien juge d’application des peines change de braquet pour prendre la place de juge des contentieux et de la protection.





Première expérience en tant que juge pour Emilie Fischer. Un premier poste de juge d’instruction que la jeune magistrate découvre en même temps que son nouveau lieu d’affectation : « j’en suis encore au stade de l’analyse de ce qu’est être juge mais c’est rassurant de débuter dans un tribunal à taille humaine ». Dès les premiers jours il faudra retrousser les manches de la robe. Premier objectif pour la nouvelle équipe du tribunal judiciaire de Bastia : écouler le stock des affaires en cours et raccourcir le temps de traitement.