Le salon de l’auto au Palais des Congrès d’Ajaccio jusqu’à dimanche

Le salon de l’auto organisé par Corsic’Azzione a débuté dans la cité impériale. Une grande première pour le Palais des Congrès d’Ajaccio qui accueille cet événement à la fois à l’intérieur du bâtiment mais aussi à l’extérieur permettant ainsi l’accueil du public et la découverte des véhicules malgré les aléas du temps.





L’accueil d’un salon comme celui-ci s’inscrit dans la stratégie de la CCI 2A et du Palais des Congrès de contribuer à la redynamisation du centre-ville. « Cette manifestation, comme celles que nous avons accueillies précédemment, fait partie de la nouvelle vision que nous avions pour cet outil qu’est le Palais des Congrès, explique Angelica Cesari, la directrice. Il s’agit d’apporter de l’attractivité au cœur de ville que ce soit au niveau du public local comme auprès des exposants. En travaillant avec les commerçants et hôteliers, nous sommes en mesure de proposer des offres de qualité sur l’accueil. Ce sont autant de retombées économiques sur la ville et ses professionnels ». Ainsi ce sont quatorze marques de voitures qui sont venues présenter environ 180 modèles de voitures sur l’ensemble du parc d’exposition. Entièrement gratuit pour le public, ce salon se veut représentatif des nouvelles technologies et innovations.



« Ce salon marque aussi un tournant dans la présentation de voitures, souligne Etienne Lovisi, président de Corsic’Azzione. Nous avons de nombreux modèles, des classiques mais aussi des hybrides ou encore des voitures électriques. Il s’agit de se tourner vers le futur et de présenter les véhicules de demain au plus large public. Nous proposons aussi d’essayer des voitures pendant le salon aux personnes qui le souhaitent. Les différents exposants présentent également des prix attractifs durant ces trois jours avec des offres de financement personnalisés ».

Bref, un salon qui viendra ravir à la fois les professionnels du centre-ville mais aussi le public qui pourra certainement trouver son bonheur parmi les nombreux modèles de voitures ou simplement découvrir des nouveautés par curiosité.

Samedi soir, le salon sera ouvert jusqu’à 21 heures, ce sera aussi l’occasion de passer un moment convivial entre amis ou en famille autour d'un apéritif musical.