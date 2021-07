Bastia : les élections consulaires du 2 décembre… 1934 vues par "l'Echo du commerce"

La rédaction le Mercredi 14 Juillet 2021 à 18:48

Les commerces et entreprises de Corse vont être amenés à élire au mois novembre prochain leurs représentants aux chambres locales d'Ajaccio et de la Corse-du-Sud, de Bastia et de la Haute-Corse ainsi qu'à la chambre de commerce de Corse. Cela se fera, progrès oblige, sur une plateforme de vote dédiée à partir d'un identifiant et d'un code d'accès. Il en allait tout autrement en décembre… 1934 si l'on en croit l'exemplaire, jauni par le temps,de "L'écho du commerce", journal du syndicat général des petits commerçants et magasiniers détaillants, sur lequel les candidats ne se ménageaient guère et sur lequel personne n'était épargné.

Autre temps, autres mœurs.

Consultez cet exemplaire où la publicité tenait aussi une grande place et dont la rubrique abondante nous permet de constater que bien des marques, qui existaient déjà il y à 87 ans, sont toujours bien présentes sur la place bastiaise.