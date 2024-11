Avant l’officialisation de la visite papale, le Vatican en repérage à Ajaccio

La visite du pape François à Ajaccio, bien que non encore officiellement annoncée, prend forme. À demi-mot, le Saint-Père a confirmé à nos confrères de Paris Match son intention de se rendre en Corse le 15 décembre. Dès ce jeudi 14 novembre, une délégation vaticane d'une dizaine de personnes a débarqué à l'aéroport Napoléon-Bonaparte pour un tour de deux jours.



La mission de cette délégation est de régler les détails logistiques et protocolaires d’une visite qui s'annonce historique. À son arrivée, la délégation, menée par le nonce apostolique Celestino Migliore, également ambassadeur du Vatican en France, s’est d’abord entretenue avec les autorités locales lors d’une réunion à la mairie d’Ajaccio.



Une messe au Casone envisagée

Ce vendredi matin, les représentants pontificaux se sont rendus au Casone, où pourrait se tenir la grande messe du pape. Le Cardinal Bustillo, le vicaire général Frédéric Constant, ainsi que le préfet de Corse Jérôme Filippini participent à cette visite d’inspection. Bien que l’hypothèse d’un office au Casone soit privilégiée, d’autres sites sont également envisagés, notamment la place Miot et le stade de Timizzolu. La configuration et la capacité de ces lieux doivent être examinées en fonction de l'affluence attendue.



Le parcours envisagé pour le pape prévoit une arrivée à l’aéroport d’Ajaccio où il serait reçu, selon le protocole, par le chef de l’État français. De là, le Saint-Père devrait rejoindre le palais des Congrès pour assister à la clôture d’un colloque sur la religiosité populaire en Méditerranée, avant de se diriger vers le site de la messe en plein air. Reste également à définir les haltes religieuses effectuées en papamobile. Plusieurs sites emblématiques sont envisagés, comme le baptistère Saint-Jean, monument paléochrétien du VIe siècle, la statue de la Madonnuccia ou encore la vieille ville, avec un passage presque certain par la cathédrale d'Ajaccio, où des travaux de préparation sont en cours.



Dans l'attente d'une confirmation officielle

Alors que les préparatifs se poursuivent, les annonces croisées du Vatican et de l'évêché de Corse confirmant la visite papale, attendues pour le 16 novembre, pourraient ne pas intervenir avant plusieurs jours. Cette confirmation devrait lever les dernières interrogations sur l’agenda du pape François en Corse et déclencher une intense mobilisation pour accueillir les nombreux fidèles qui devraient affluer pour cet événement.