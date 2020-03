Covid-19 - 68 739,68 € pour les centres hospitaliers de Corse-du-Sud

Cette décision a été prise à l’unanimité par les membres élus du CSE du personnel de la CCI lors d’un bureau extraordinaire tenu en téléconférence le vendredi 27 mars 2020.

Ce don permettra, entre autre, le financement de quatre respirateurs permettant ainsi de sauver des vies tant de nos proches que de nos concitoyens en Corse.



Nous avons eu confirmation par les services hospitaliers de la rapidité des délais de livraison de ce matériel médical.

En cette période de crise, nous tenons particulièrement à remercier et à faire part de notre soutien sans faille à l’ensemble des personnels hospitaliers et aux différents services d’urgence et de secours protégeant la population en Corse.



Nous remercions les personnels de la CCI présents sur nos différents sites et établissements qui garantissent la continuité d’activité de nos infrastructures de transport, stratégiques et permettent l’approvisionnement de notre île.



Ainsi nous soutenons et encourageons fortement les personnels qui s’investissent au quotidien tant dans la lutte contre la maladie (Médecins, infirmier(e)s, aides soignant(e)s, personnels des EHPAD, pharmaciens etc.) que ceux qui nous permettent de faire face aux nécessités quotidiennes (Commerçants, Artisans, Agriculteurs, Caissier(e)s, Associations, Transporteurs, Livreurs, Infrastructures de Distribution d’eau, d’énergie et de communication etc.)