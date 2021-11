Jean Dominici réélu président de la CCI Régionale à Ajaccio : "la Chambre consulaire et la Collectivité de Corse main dans la main"

Elus de la Collectivité de Corse, notamment les présidents des offices et agences, des deux CCI sortantes, directeurs administratifs, collaborateurs, il y avait foule, ce jeudi après-midi dans la salle Sampiero Corso du Palais des Congrès d’Ajaccio à l’occasion de l'assemblée générale d'installation d’installation de la chambre de commerce et d'industrie régionale pour un prochain mandat de 5 ans. Un peu plus de 200 personnes, au total, venues des quatre coins de l’île.Le matin déjà, Dominique Di Menza, qui dirige une affaire de construction immobilière à Porto-Vecchio, succédait à Paul Marcaggi, président de la CCI2A sortant, ce dernier ne souhaitant pas, pour raisons personnelles, se représenter.« Je tiens à féliciter les élus de l’actuelle mandature, soulignera-t-il, je lui apporte mon soutien le plus total dans sa démarche et reste, bien sûr, à sa disposition pour lui apporter toute mon expérience... »Une Assemblée Générale que présidait, à la tribune, Jean Dominci, président régional sortant avec, à ses côtés, Pascal Lelarge, préfet de Corse, Gilles Simeoni, président de l’Exécutif, Philippe Albertini, directeur général de l’institution, Pierre Orsini et Dominique Di Menza, présidents des CCI2A et 2B.S’il a été, dans l’ensemble, question de bâtir un nouveau modèle, pérenne et prospère, aux côtés de la Collectivité de Corse (d’où la présence de nombreux élus), les élections ont constitué un secret de polichinelle, les dés ayant été jetés en amont. Un ensemble qui a donc été officialisé. Sans surprise, Jean Dominici a été réélu la tête de la Chambre Consulaire Régionale et Pierre Orsini, à celle de la Haute-Corse. C’est plutôt le contenu qui a constitué le temps fort de cette après-midi. Avec, en guise de point d’orgue, la future relation, particulièrement étroite entre l’institution et la Collectivité. « C’est au-delà de tout protocole, précise Jean Dominici, un moment historique dans le parcours de la CCI depuis ses débuts. Cette nouvelle équipe arrive à un tournant. Depuis 2011, la Corse dispose de sa propre institution et n’est plus sous tutelle comme ce fut le cas durant les quarante années écoulées, d’une autre région. Beaucoup nous voyaient échouer, nous avons traversé bien des tourments et je veux ici saluer la mémoire du président Jacques Nacer. On a su anticiper, réagir, décider et surtout nous unir pour bâtir aujourd’hui, tous ensemble, un nouveau modèle. »Un modèle qui va s’appuyer sur une étroite relation CCI-CdC. « Un projet, rappelle Jean Dominici, qui va permettre de développer nos investissements en plaçant la Corse au coeur de la Méditerranée. Certains élus ont décidé de passer la main, d’autres repartent. Mais l’essentiel est de conserver, dans cette nouvelle génération, le même fil conducteur.» Pour étayer ses propos, le président régional de l’institution rappellera que « La CCI de Corse est la mieux représentée au niveau national avec un taux de participation de 17 % contre une moyenne de 6 % dans l’Hexagone. On est sur la première marche du podium. » Une brèche dans laquelle Gilles Simeoni va volontiers s’engouffrer à l’égard du préfet de Corse. « Les chiffres, M.le Préfet, ne sont pas toujours pris en compte, soulignera-t-il, mais cela fait l’affaire d’un tout autre débat...Nous allons travailler main dans la main avec la CCI régionale qui est l’expression de la continuité, l’expérience mais aussi le renouvellement. »La nouvelle équipe où, également sans surprise Dominique Di Menza et Pierre Orsini sont les deux vice-présidents complétés par Jeanne Frassati (présidente de la commission des finances), Jean-André Maurizzi (commission consultative des marchés) et Martin Emmanuelli (conflits d’intérêts) est élue pour un mandat de cinq ans.Pour convaincre et réussir...