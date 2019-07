Le président national des Chambres de Métiers et de l’Artisanat Bernard Stalter en visite en Corse

“Quel courage ! J'ai rencontré des artisans corses qui vendent dans le monde entier ! Je suis allé dans une chocolaterie, et j'ai trouvé un client de Vienne ! Heureusement que je parlais allemand ”. C'est avec ces mots que le président national de la Chambre des Métiers et de l’Artisanat Bernard Stalter a résumé les deux jours e visite en Corse lors desquels il a pu rencontrer 3 artisans insulaires au cours de la journée du 30 juillet.



La première visite était au sein l’entreprise “CBC Colomb Bereni Créations”, un couple d’artisans de la plaine de Peri médaillé d’or au salon international du chocolat.

La journée de mardi s’est poursuivie avec la visite de l'atelier “L’Artisan du Bois” à Baléone avant de se conclure à Ajaccio dans le salon cosmétique “Capu di Altagna”.



Durant la matinée du mercredi 31 juillet, à la Chambre des Métiers et de l’Artisanat de Corse-du-Sud, le président entrepreneur, artisan coiffeur de profession, a tenu féliciter encore une fois les corses de leur effort durant l'annonce de la Festa di a Cultedda. “Cela 20 ans que l'on attend que l'apprentissage soit autant considéré et c'est fait. On luttera contre la concurrence déloyale. On n’acceptera pas les coûts différents d'apprentissages. Il faut qu’il y ait de la concurrence mais en aucun cas défavoriser qui que ce soit”.



Le président a conclu son temps de parole dans cette assemblée en rappelant aux artisans insulaires : “Vous ne pouvez pas être absent là on prend les décisions” et à l’ensemble des “amoureux” de l’artisanat qu’il “attend encore les preuves d’amour”.