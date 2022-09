En Corse, 14 prépas-apprentissage ouvrent leurs portes aux jeunes en difficulté scolaire

e

#1jeune1solution | Dans le cadre de la journée nationale de la Prépa-apprentissage, la région académique & la Chambre des Métiers et de l’Artisanat de Corse signent une convention de partenariat, visant à mobiliser la prépa-apprentissage au bénéfice de la persévérance scolaire. pic.twitter.com/Z4PE5XoWgV — Académie de Corse (@accorse) September 21, 2022

L’Académie de Corse, représentée par le recteur Jean-Philippe Agresti, en partenariat avec CFA du Sport et de l’Animation du CSJC, l'AFPA, la CCI formation, le CFA de Haute-Corse, piloté par le CFA Amparà de la Chambre de Métiers et de l’Artisanat de la Corse, réunis en consortium, ont signé ce mercredi 21 septembre, une convention pour la création d’une prépa-apprentissage. Dispensée dans 14 lieux en Corse, cette préparation s’adresse aux jeunes de 16 à 29 ans qui ont besoin de définir un parcours professionnel adapté à leurs envies et à leurs compétences et de construire un projet.Pour cela, la formation propose des immersions dans les entreprises et dans les formations que dispensent les centres associés. Il est possible de la suivre au minimum 70 heures et au maximum 335 heures. Ce partenariat permet à tous les acteurs dont le public est jeune comme la mission locale, pôle emploi ou encore les établissements de type de collèges ou lycées, de pouvoir repérer les 16-29 ans en proie au décrochage scolaire ou ayant besoin d’une réorientation. Cette prépa s’inscrit fait partie du plan du gouvernement France Relance #1jeune1solution et est financée dans le cadre du Plan d’Investissement dans les Compétences (PIC).Au CFA de Haute-Corse, l’expérience a déjà commencé depuis janvier 2022. Cécile Marquet, chargée d’insertion et éducatrice, a pris sous son aile 21 jeunes dont 13 ont trouvé un contrat d’apprentissage en entreprise après être passés par la prépa-apprentissage du CFA de Furiani. « Le plus beau retour que nous puissions avoir, c’est que les jeunes puissent s’épanouir dans la société actuelle avec un travail qui leur plaît », explique l’éducatrice.En cette semaine du 20 septembre, Sarah, 16 ans, Marc 16 ans et Pierre-André, 17 ans ont rejoint la prépa-apprentissage. Dans la petite salle de classe, Matteo qui avait intégré deux semaines auparavant la prépa est très heureux. Le jeune homme de 18 ans qui avait effectué un an en CAP charpente, vient tout juste de décrocher un contrat d’apprentissage dans ce qui lui plaît réellement : la mécanique des motos. « Avec la prépa j’ai pu observer les apprentis en train de travailler, ça m’a beaucoup plu », raconte le jeune homme.Dans la même salle, les 3 autres élèves écoutent attentivement son parcours. Si certains savent déjà ce qu’ils veulent faire comme Pierre-André anciennement en 1STMG au lycée Paul Vincensini, qui attend d’avoir 18 ans en décembre pour pouvoir rentrer en entreprise en CAP électricité, Marc qui a quitté un CAP boucherie a envie d’essayer plusieurs métiers, « je suis encore dans le flou », confie-t-il. A côté de lui Sarah, timide, ne sait pas non plus ce qui l’attend. Toute l’année passée, celle-ci était déscolarisée. La dernière classe dans laquelle elle s’est présentée ? La 3à Montesoro. A 16 ans, celle-ci cherche un nouveau départ. Peut-être la mènera-t-elle, elle l’espère, à un CAP esthétique. « J’aime le maquillage », lance-t-elle.Comme eux, les jeunes non scolarisés ou en situation de décrochage scolaire sont plusieurs centaines en Corse.