Chambre régionale de Métiers et d'Artisanat : François-Marie Ottaviani présente sa liste « A voce di l’artisgiani »

La campagne est bel et bien lancée. Deux candidats s’opposent pour un seul fauteuil, celui de président de la nouvelle Chambre régionale de Métiers et d’Artisanat qui a vu le jour en janvier 2021, suite à la fusion des deux chambres départementales. Une première élection régionale pendant laquelle les 18 000 artisans de Corse sont invités à élire leurs représentants et leur président, du premier au 14 octobre prochain.



François-Marie Ottaviani, artisan taxi à Ajaccio, ancien président de la CMA de Corse-du-Sud et de la chambre régionale se présente, fort de son expérience passée, sous la bannière de l’U2P dont il vient d’obtenir l’investiture. S’il se présente comme un homme de dialogue, il a à cœur de rapidement faire avancer les dossiers pour préparer la chambre régionale à ses défis futurs. « Mon principal défaut ? Je suis impatient et j’aime que les choses avancent vite. C’est aussi une qualité non ? » interroge-t-il. Sa liste est composée de 35 personnes « issues de l’ensemble du territoire et représentant tous les corps de métiers de l’artisanat » explique François-Marie Ottaviani. Son programme, il le veut tourné vers la jeunesse et une formation professionnelle répondant aux besoins de l’artisanat insulaire tout en mettant en priorité la sortie de crise et l’aide apportée aux artisans les plus fragiles.