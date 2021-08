Présidence de la chambre régionale de métiers de Corse : deux candidats pour un fauteuil

L’actuel président régional a défendu son bilan malgré un court mandat marqué par la crise sanitaire. Il a pris les rênes de la chambre régionale en juillet 2019 après avoir assuré la présidence de celle de Haute-Corse entre octobre 2016 et janvier 2021.

Ce mardi 10 août 2021, il a officialisé sa candidature et présentera sa liste début septembre à Vizzavona, « un lieu emblématique ». Dans celle-ci, des personnes qui l’ont accompagné dès le départ et surtout un caractère apolitique. « Mon parti, c’est l’artisanat » martèle-t-il, ouvrant la porte à des personnalités de tous bords politiques et surtout, il le souligne, « représentant l’ensemble du territoire ». Même si son adversaire a obtenu l’investiture de l’U2P, « des personnalités importantes de cette organisation professionnelle feront partie de ma liste » précise-t-il. Pour lui, il faut voir plus loin, « l’U2P ne représente pas l’ensemble de l’artisanat corse ».



Mais concrètement, quelle est sa feuille de route ?

Premièrement, il faudra continuer dans la droite lignée de la régionalisation des chambres. « Nous continuerons à renforcer cette chambre régionale construite en 6 mois et résultant de la fin des chambres départementales » commence Jean-Charles Martinelli. Pour cela, il compte sur les liens forts crées avec d’autres institutions telles que la CCI (Chambre de Commerce et d’Industrie) et la Collectivité de Corse.



Outre les relations au sommet des institutions insulaires, il veut garder les pieds sur terre et faire la part belle au monde rural. Première étape, « élargir la couverture 4G puis 5G pour que les artisans dans le rural puissent toucher un plus grand bassin d’activité ». Puis, continuer à jouer la carte de la proximité en se rendant auprès des artisans. « Un projet de structure ambulante est à l’étude. C’est mon côté tragulinu qui ressort » plaisante-t-il avant de mettre en avant la nécessité d’un statut fiscal spécifique pour ces artisans : « Nous travaillons déjà avec la Collectivité de Corse pour un accompagnement ciblé pendant les trois premières années suivant la création d’une entreprise dans le rural ».



Autre point important : la formation des apprentis. Pour Jean-Charles Martinelli, il faut renforcer les pôles de formation « en créant de nouvelles filières adaptées aux besoins du monde du travail ». Trois d’entre elles ont déjà vu le jour, spécialisées dans le travail de la pierre, du bois et du fer. Mais surtout se donner les moyens de ses ambitions en régionalisant le CFA Amparà situé à Ajaccio, seul CFA appartenant à la CMA régionale. Celui de Bastia disposant d’un statut particulier, il n’est pas géré par la chambre consulaire. Le cap est fixé, Jean-Charles Martinelli veut « réunifier les deux CFA ».



L’actuel président voit plus loin. Au-delà des frontières maritimes. Il veut continuer à renforcer les partenariats déjà existants avec le Maroc et le Japon et pourquoi pas en créer d’autres. « Dès que la crise sanitaire sera passée » soupire Jean-Charles Martinelli.



Tous deux s’attendent à une âpre bataille d’idées marquée par le sceau de la courtoisie et l’envie de faire avancer l’artisanat corse.