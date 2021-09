Chambre régionale de Métiers et d'Artisanat : Jean-Charles Martinelli a présenté "Una strada per l'artisgiani"

Le choix du lieu est empli de symboles. Jean-Charles Martinelli a convoqué ses plus proches soutiens au col de Vizzavona ce lundi 6 septembre pour présenter sa liste « Una strada di l’artisgiani ». Liste dont il prend la tête et qui fait son entrée officielle dans la course pour les futures élections du président de la Chambre Régionale de Métiers et d’Artisanat se déroulant du premier au 14 octobre prochain. Une première pour la chambre régionale puisque depuis janvier 2021, les deux chambres départementales n’existent plus et la présidence de la chambre régionale avait été assurée à tour de rôle par les anciens présidents des départementales. Tous deux candidats pour le fauteuil de président régional aujourd’hui.Jean-Charles Martinelli et la trentaine de personnes venue le soutenir, dont la majorité sont présentes sur sa liste, prennent la pose sur la frontière Nord-Sud. Un acte chargé de symboles qui traduit l’une des principales volontés du candidat : « continuer de construire une chambre régionale au service de tous les artisans ». Un pied dans chaque -ancien- département, Jean-Charles Martinelli prévient : « nous sommes la force économique de cette île et il faudra compter sur nous ».L’artisanat en Corse, c’est 18 000 entreprises composant le tissu économique local. Tous devront choisir leur candidat pour un futur mandat qui durera 5 ans.