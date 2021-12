Le tribunal administratif confirme l’élection de Jean-Charles Martinelli à la tête de la Chambre régionale de Métiers et d’Artisanat

Pierre-Manuel Pescetti le Mercredi 22 Décembre 2021 à 12:31

Ce mercredi 22 décembre, le tribunal administratif de Bastia a rendu son jugement : Jean-Charles Martinelli est et restera le président de la Chambre régionale de Métiers et d’Artisanat. Battu par cinq voix d’écart le 19 octobre dernier par Jean-Charles Martinelli, François-Marie Ottaviani déposait dans la foulée une action en référé devant l’instance pour contester la validité de certains votes. Cependant, un appel est toujours possible.