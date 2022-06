Le nombre de bénéficiaires du RSA toujours en hausse en Corse

L’information est donnée sur un ton presque amer. « En Corse, le nombre de bénéficiaires du RSA (Revenu de Solidarité Active) a augmenté sur les trois dernières années ». Ce vendredi 10 juin dans le bureau du directeur régional de la CAF (Caisse d’Allocations Familiales), à Bastia, ses deux présidents départementaux partagent le même constat : la précarité touche de plus en plus de monde sur l’île. Et elle le fait avec une différence marquée entre le nord et le sud.



Jacques-Yves Bonavita, président de la CAF de Haute-Corse, feuillette l’épais dossier devant lui : « Malgré une baisse du nombre de bénéficiaires à hauteur de 6,48 % sur le département entre 2020 et 2021, sur ces trois dernières années, ce nombre a augmenté de 2,72 % ». La Corse-du-Sud, elle, dépasse largement ce score. « Près de 7 % en moins l’année dernière mais on compte 12,65 % de bénéficiaires en plus en trois ans », calcule le président de la CAF de Corse-du-Sud, Renaud Mazin, en désignant un tableau ou la quasi-totalité des indicateurs sont en augmentation.