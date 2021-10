Grand Bastia : la CAB s'associe à la Caf pour maintenir et développer les services aux familles

Un partenariat pour offrir à la population du grand Bastia des services efficaces et dynamiques adaptés aux besoin du territoire était au menu ce lundi 25 octobre au sein de la communauté d'agglomération bastiaise où la nouvelle convention territoriale globale (CTG) a été cosignée par la président de la CAB, Louis Pozzo di Borgo et par le directeur de la CAF de Haute Corse, Dominique Marinetti.

Ce partenariat permet de soutenir et de renforcer les moyens d’action proposés par la CAB à destination des familles et, par conséquent, de développer une offre de services plus cohérente et adaptée aux besoins de la population. Ainsi, dans ce nouveau cadre, la communauté d'agglomération de Bastia s’est engagée dans une démarche de co-construction d’un projet social de territoire avec les 5 communes qui la composent. Un projet social qui comprendra un diagnostic, des orientations stratégiques et un plan d’actions avec des objectifs prioritaires à très court terme. Afin de porter ce projet, la CAB sera accompagnée par la Caisse d’Allocations Familiales (CAF), acteur majeur des politiques familiales et sociales.

Cette convention permettra ainsi d’assurer la continuité des Contrats Enfance-Jeunesse (CEJ) aux communes du territoire communautaire (hors Furiani car son CEJ se termine en 2022) et n’est donc qu’un premier pas vers le projet social de territoire de la CAB.