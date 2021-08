Allocation de rentrée scolaire : 12 837 familles corses en bénéficieront dès le 17 août 2021

L’allocation de rentrée a pour but d’aider les familles à équiper leurs enfants pour la rentrée : fournitures scolaires, manuels, mais aussi vêtements, chaussures, équipements de sports, matériel informatique, mobilier, frais de cantine, etc. L’allocation est versée sans contrôle de son utilisation.

En Corse,enfants (12 837 familles) sont concernés (8074 pour le 2A et 9 785 dans le 2B) dans 12 837 familles de l'île. Ce qui représente une aide financière de 7 315 767 € dont 4 014 274 € pour la Haute-Corse et 3 301 493€ pour la Corse-du-Sud.Son versement concerne les enfants scolarisés nés entre le 16 septembre 2003 et le 31 décembre 2015, ainsi que pour les enfants nés après cette date mais inscrit en cours préparatoire (CP). L’Allocation de rentrée scolaire s’élève cette année à 370,31 euros pour un enfant âgé de 6 à 10 ans, à 390,74 € euros pour un enfant âgé de 11 à 14 ans et à 404,28 euros pour un enfant âgé de 15 à 18 ans.Mais cette aide est versée sous conditions de revenus. Cette année, elle concerne les parents dont les revenus annuels de 2019 étaient inférieurs à 25 319 euros pour un enfant à charge au 31 juillet de cette année, 31 162 € pour deux enfants à charge ou 37 005 € pour trois enfants à charge ( il faut ajouter 5 843 € au plafond pour chaque enfant supplémentaire).SI vous avez déjà perçu l’ARS l’année précédente, il n’y a pas de démarche à effectuer, le versement se fera automatiquement. Si vous pensez pouvoir la toucher pour la première fois, vous devez remplir une déclaration de situation des prestations familiales et logement et une déclaration de ressources 2018.Si votre enfant a plus de 16 ans, même si vous l’avez déjà touchée, vous devez déclarer auprès de la CAF que votre enfant est toujours scolarisé.Pour tout savoir sur l’ARS 2020 cliquez ici.